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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Херенвен
Аякс - Херенвен: обзор матча 10 сентября 2022
Аякс
10.09.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 6 тур
5 : 0
Завершен
Херенвен
4'
Д. Классен
16'
К. Тэйлор
48'
М. Кудус
59'
М. Кудус
70'
Б. Бробби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Херенвен
Замена
Л. Окампос
️️️️
М. Кудус
72'
72'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
С. Ольссон
71'
Желтая карточка
П. Бохневич
ГОЛ! 5:0!
Б. Бробби
Пас отдал
Д. Тадич
70'
67'
Замена
А. Колассен
️️️️
А. Тимосси-Андерссон
Замена
С. Бергейс
️️️️
К. Тэйлор
67'
66'
Замена
А. Сарр
️️️️
С. ван Хойдонк
Замена
Ф. Гриллич
️️️️
Э. Альварес
60'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергвейн
60'
ГОЛ! 4:0!
М. Кудус
Пас отдал
Х. Санчес
59'
ГОЛ! 3:0!
М. Кудус
48'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Д. Ренш
46'
Желтая карточка
Э. Альварес
45'
ГОЛ! 2:0!
К. Тэйлор
Пас отдал
Д. Тадич
16'
15'
Желтая карточка
S. van Beek
ГОЛ! 1:0!
Д. Классен
Пас отдал
Д. Тадич
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
8
Анас Тахири
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
27
Флориан Гриллич
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
Херенвен
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
3
Бейсси
2
Ренш
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
24
Тэйлор
34
Бергвейн
20
Кудус
10
Тадич
18
Классен
3-2-1-4
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
24
Каиб
10
Ольссон
19
Хайе
21
Тимосси-Андерссон
17
ван Хойдонк
22
4
8
Тахири
2
Ренш
3
Санчес
3
Санчес
2
Ренш
4
Альварес
27
Гриллич
27
Гриллич
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
23
Бергейс
24
Тэйлор
20
Кудус
7
Окампос
7
Окампос
20
Кудус
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Бробби
34
Бергвейн
10
Ольссон
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
10
Ольссон
21
Тимосси-Андерссон
25
Колассен
25
Колассен
21
Тимосси-Андерссон
17
ван Хойдонк
9
Сарр
9
Сарр
17
ван Хойдонк
Остались в запасе
Аякс
Херенвен
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
15
Хуссейн Али
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
16
Лисандро Магальян
ЦЗ
22
Ахметджан Каплан
ЦЗ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Остались в запасе
15
Хуссейн Али
ЦЗ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Аякс - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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