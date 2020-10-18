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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Херенвен
Аякс - Херенвен: обзор матча 18 октября 2020
Аякс
18.10.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
5 : 1
Завершен
Херенвен
4'
Д. Тадич
28'
Д. Тадич (П)
35'
М. Кудус
72'
Д. Классен (П)
87'
Антони
66'
Х. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Херенвен
ГОЛ! 5:1!
Антони
Пас отдал
М. Кудус
87'
Желтая карточка
Л. Мартинес
84'
Замена
К. Хунтелаар
️️️️
Л. Траоре
82'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
Д. Блинд
82'
81'
Замена
З. Деваль
️️️️
R. Kongolo
Замена
К. Промес
️️️️
Д. Нерес
79'
74'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
72'
Желтая карточка
R. Kongolo
ГОЛ с пенальти! 4:1!
Д. Классен
72'
66'
ГОЛ! 3:1!
Х. Верман
Пас отдал
М. ван Берген
Замена
Антони
️️️️
Д. Тадич
62'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Н. Мазрауи
61'
46'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
О. Батиста Майер
ГОЛ! 3:0!
М. Кудус
Пас отдал
Р. Гравенберх
35'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Тадич
28'
ГОЛ! 1:0!
Д. Тадич
Пас отдал
М. Кудус
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
24
Андре Онана
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Аякс
37
Кьел Шерпен
ВР
1
Маартен Стекеленбург
ВР
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Квинси Промес
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
7
Антони
ПВ
21
Клаас-Ян Хунтелаар
ЦФ
Херенвен
18
Зибен Деваль
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Куаиб Дриух
ПВ
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
4-1-3-2
24
Онана
3
Тальяфико
17
Блинд
4
Схюрс
3
Мазрауи
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Нерес
2
Траоре
20
Кудус
3-2-3-2
22
2
Флоранус
5
Дрешевич
5
4
Бохневич
6
ван Хеке
25
Верман
21
7
Батиста Майер
7
ван Берген
9
Верман
10
Тадич
7
Антони
7
Антони
10
Тадич
17
Блинд
6
Мартинес
6
Мартинес
17
Блинд
3
Мазрауи
2
Клайбер
2
Клайбер
3
Мазрауи
7
Нерес
10
Промес
10
Промес
7
Нерес
2
Траоре
21
Хунтелаар
21
Хунтелаар
2
Траоре
7
Батиста Майер
8
Нигрен
8
Нигрен
7
Батиста Майер
21
18
Деваль
18
Деваль
21
Остались в запасе
Аякс
Херенвен
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Главный тренер
Эрик тен Хаг
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
24
Куаиб Дриух
ПВ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Эдсон Альварес
ОП
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
1
Маартен Стекеленбург
ВР
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
24
Куаиб Дриух
ПВ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Аякс - Херенвен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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