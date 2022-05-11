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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Херенвен
Аякс - Херенвен: обзор матча 11 мая 2022
Аякс
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
5 : 0
Завершен
Херенвен
19'
Н. Тальяфико
33'
С. Бергейс
38'
С. Аллер (П)
85'
Б. Бробби
90'
Э. Альварес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Аякс - Херенвен
ГОЛ! 5:0!
Э. Альварес
Пас отдал
М. Дарами
90'
ГОЛ! 4:0!
Б. Бробби
85'
Замена
Ю. Регер
️️️️
К. Тэйлор
82'
Замена
М. Дарами
️️️️
Д. Тадич
82'
81'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
А. Тахири
74'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Т. Халилович
74'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
А. Сарр
74'
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Т. Хайе
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Классен
68'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
57'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
57'
46'
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. ван Хойдонк
ГОЛ с пенальти! 3:0!
С. Аллер
38'
ГОЛ! 2:0!
С. Бергейс
Пас отдал
Х. Тимбер
33'
ГОЛ! 1:0!
Н. Тальяфико
Пас отдал
Д. Тадич
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
22
Sven van Beek
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Аякс
22
Пжемислав Тытонь
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Брайан Бробби
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Херенвен
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Стекеленбург
3
Тальяфико
17
Блинд
12
Тимбер
3
Мазрауи
4
Альварес
24
Тэйлор
23
Бергейс
10
Тадич
18
Классен
22
Аллер
4-5
22
27
ван Эвейк
5
Дрешевич
5
24
Каиб
9
Сарр
19
Хайе
7
Халилович
8
Тахири
17
ван Хойдонк
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
24
Тэйлор
44
Регер
44
Регер
24
Тэйлор
18
Классен
20
Кудус
20
Кудус
18
Классен
10
Тадич
9
Дарами
9
Дарами
10
Тадич
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
7
Халилович
6
Де Йонг
6
Де Йонг
7
Халилович
8
Тахири
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
8
Тахири
19
Хайе
24
Мадсен
24
Мадсен
19
Хайе
17
ван Хойдонк
49
Мусаба
49
Мусаба
17
ван Хойдонк
9
Сарр
26
26
9
Сарр
Остались в запасе
Аякс
Херенвен
22
Пжемислав Тытонь
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
1
Джей Гортер
ВР
5
Анасс Салах-Эддин
ЦЗ
52
Мохаммед Ихаттарен
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Остались в запасе
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Аякс - Херенвен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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