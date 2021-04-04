Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Аякс
Херенвен - Аякс: обзор матча 04 апреля 2021
Херенвен
04.04.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 28 тур
1 : 2
Завершен
Аякс
27'
М. ван Берген
36'
Д. Тадич (П)
61'
С. Аллер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Аякс
90'
+3
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Аллер
86'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
М. ван Берген
75'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Р. Каиб
75'
72'
Замена
М. Кудус
️️️️
Д. Ренш
71'
Замена
Антони
️️️️
Д. Нерес
61'
ГОЛ! 1:2!
С. Аллер
Пас отдал
Л. Мартинес
Замена
L. Woudenberg
️️️️
Т. Халилович
60'
36'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Тадич
ГОЛ! 1:0!
М. ван Берген
Пас отдал
Д. Верман
27'
Замена
И. Дрешевич
️️️️
П. Бохневич
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Аякс
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Антони
ПВ
9
Брайан Бробби
ЦФ
2
Лассина Траоре
ЦФ
4-3-1-2
22
24
Каиб
4
Бохневич
2
Флоранус
6
ван Хеке
25
Верман
6
Де Йонг
20
Шоне
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
4-1-1-3-1
1
Стекеленбург
2
Ренш
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Тальяфико
4
Альварес
8
Гравенберх
7
Нерес
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
24
Каиб
8
Нигрен
8
Нигрен
24
Каиб
7
Халилович
5
5
7
Халилович
4
Бохневич
5
Дрешевич
5
Дрешевич
4
Бохневич
7
ван Берген
26
26
7
ван Берген
7
Нерес
7
Антони
7
Антони
7
Нерес
2
Ренш
20
Кудус
20
Кудус
2
Ренш
22
Аллер
9
Бробби
9
Бробби
22
Аллер
Остались в запасе
Херенвен
Аякс
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
Остались в запасе
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
24
Доминик Котарски
ВР
37
Кьел Шерпен
ВР
4
Перр Схюрс
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
11
Уссама Идрисси
ЛВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Херенвен - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Аякс
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+