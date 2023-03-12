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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Аякс
Херенвен - Аякс: обзор матча 12 марта 2023
Херенвен
12.03.2023, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 25 тур
2 : 4
Завершен
Аякс
42'
П. ван Амерсфорт
79'
С. ван Хойдонк
10'
М. Кудус
16'
Э. Альварес
19'
С. Бергвейн
52'
К. Тэйлор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Аякс
90'
+2
Желтая карточка
С. Бергейс
89'
Желтая карточка
Х. Тимбер
Желтая карточка
П. ван Амерсфорт
88'
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
Д. Брума
83'
ГОЛ! 2:4!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
О. Сахрауи
79'
66'
Замена
Б. Бробби
️️️️
С. Бергвейн
Замена
Т. Халилович
️️️️
А. Тахири
64'
52'
ГОЛ! 1:4!
К. Тэйлор
ГОЛ! 1:3!
П. ван Амерсфорт
Пас отдал
Т. Хайе
42'
Замена
С. ван Хойдонк
️️️️
Р. Аль-Хадж
37'
Замена
Т. Хайе
️️️️
С. Ольссон
37'
Замена
А. Тимосси-Андерссон
️️️️
Ч. Наннели
37'
Желтая карточка
О. Сахрауи
33'
19'
ГОЛ! 0:3!
С. Бергвейн
Пас отдал
Д. Тадич
16'
ГОЛ! 0:2!
Э. Альварес
Пас отдал
М. Кудус
10'
ГОЛ! 0:1!
М. Кудус
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
25
Джеффри Брума
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
10
Симон Ольссон
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Аякс
28
Херонимо Рульи
ВР
3
Кэлвин Бейсси
ЛЗ
5
Овен Вейндал
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
34
Стевен Бергвейн
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
Главный тренер
Джон Хейтинга
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
19
Том Хайе
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
9
Брайан Бробби
ЦФ
3-4-3-1
25
Брума
4
Бохневич
27
ван Эвейк
10
Ольссон
8
Тахири
9
ван Амерсфорт
22
Аль-Хадж
11
Сахрауи
27
Келерт
7
Наннели
1
4-1-2-3
28
Рульи
3
Бейсси
2
Ренш
12
Тимбер
5
Вейндал
4
Альварес
23
Бергейс
24
Тэйлор
10
Тадич
20
Кудус
34
Бергвейн
25
Брума
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
25
Брума
10
Ольссон
19
Хайе
19
Хайе
10
Ольссон
8
Тахири
7
Халилович
7
Халилович
8
Тахири
7
Наннели
21
Тимосси-Андерссон
21
Тимосси-Андерссон
7
Наннели
22
Аль-Хадж
17
ван Хойдонк
17
ван Хойдонк
22
Аль-Хадж
34
Бергвейн
9
Бробби
9
Бробби
34
Бергвейн
Остались в запасе
Херенвен
Аякс
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Джон Хейтинга
Остались в запасе
1
Bernt Klaverboer
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
23
Jan Bekkema
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
Остались в запасе
1
Маартен Стекеленбург
ВР
22
Ремко Пасвер
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
21
Йоррел Хато
ЦЗ
3
Хорхе Санчес
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
21
Киан Фитц-Джим
ЦП
44
Юри Регер
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Франсишку Консейсау
ПВ
20
Лоренцо Лукка
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Джон Хейтинга
Статистика матча Херенвен - Аякс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Лига конференций, 4 тур
Аякс
4 : 0
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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