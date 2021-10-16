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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Аякс
Херенвен - Аякс: обзор матча 16 октября 2021
Херенвен
16.10.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
0 : 2
Завершен
Аякс
24'
С. Аллер
75'
Д. Нерес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Аякс
Желтая карточка
S. van Beek
90'
+2
Желтая карточка
М. ван Эвейк
90'
87'
Замена
М. Дарами
️️️️
Д. Тадич
87'
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Р. Гравенберх
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Х. Верман
80'
Замена
R. Kongolo
️️️️
Н. Мадсен
80'
75'
ГОЛ! 0:2!
Д. Нерес
Пас отдал
Д. Тадич
75'
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
63'
Замена
Д. Нерес
️️️️
С. Бергейс
63'
Замена
Л. Мартинес
️️️️
М. Кудус
Желтая карточка
Р. Каиб
61'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
A. Van Der Heide
61'
Желтая карточка
Н. Мадсен
55'
24'
ГОЛ! 0:1!
С. Аллер
Пас отдал
Д. Тадич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
24
Николас Мадсен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
8
Райан Гравенберх
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Херенвен
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
2-1-5
24
Мадсен
25
Верман
49
Мусаба
4
26
7
Халилович
24
Каиб
22
4-2-3-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
12
Тимбер
4
Схюрс
17
Блинд
8
Гравенберх
23
Бергейс
18
Классен
20
Кудус
10
Тадич
22
Аллер
24
Мадсен
21
21
24
Мадсен
9
Верман
6
Де Йонг
6
Де Йонг
9
Верман
26
8
Нигрен
8
Нигрен
26
10
Тадич
9
Дарами
9
Дарами
10
Тадич
20
Кудус
6
Мартинес
6
Мартинес
20
Кудус
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
8
Гравенберх
24
Тэйлор
24
Тэйлор
8
Гравенберх
23
Бергейс
7
Нерес
7
Нерес
23
Бергейс
Остались в запасе
Херенвен
Аякс
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
51
Чарли Сетфорд
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Херенвен - Аякс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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