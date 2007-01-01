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    Херенвен - результаты

    Город Херенвен
    Дивизион Нидерланды-Eredivisie
    Сайт http://www.sc-heerenveen.nl/
    Стадион Абе Ленстра
    Тренер Фоппе де Хаан
    Турниры:
    Голландия. Эредивизие (2022/2023)
    23 тур
    		25 февраля, суббота 20:45 Херенвен 1:4 РКС Ваалвейк
    22 тур
    		19 февраля, воскресенье 14:15 Камбур 1:2 Херенвен
    21 тур
    		12 февраля, воскресенье 16:30 Херенвен 1:2 Фейеноорд
    20 тур
    		4 февраля, суббота 22:00 Утрехт 1:0 Херенвен
    19 тур
    		28 января, суббота 22:00 Херенвен 1:3 Витесс
    18 тур
    		25 января, среда 22:00 Фортуна 2:0 Херенвен
    17 тур
    		22 января, воскресенье 14:15 Херенвен 3:1 Гронинген
    16 тур
    		14 января, суббота 20:45 Херенвен 0:2 АЗ Алкмаар
    15 тур
    		7 января, суббота 18:30 РКС Ваалвейк 0:0 Херенвен
    14 тур
    		13 ноября, воскресенье 16:30 Херенвен 2:1 Камбур
    13 тур
    		5 ноября, суббота 23:00 Экселсиор 0:1 Херенвен
    12 тур
    		29 октября, суббота 17:30 Херенвен 1:2 Утрехт
    11 тур
    		23 октября, воскресенье 21:00 Волендам 1:3 Херенвен
    10 тур
    		15 октября, суббота 21:00 Гоу Эхед Иглс 1:1 Херенвен
    9 тур
    		9 октября, воскресенье 17:45 Херенвен 0:1 ПСВ
    8 тур
    		2 октября, воскресенье 21:00 Эммен 0:0 Херенвен
    7 тур
    		18 сентября, воскресенье 15:30 Херенвен 2:1 Твенте
    6 тур
    		10 сентября, суббота 19:45 Аякс 5:0 Херенвен
    5 тур
    		4 сентября, воскресенье 15:30 Херенвен 0:0 НЕК
    4 тур
    		27 августа, суббота 22:00 Херенвен 2:1 Фортуна
    3 тур
    		20 августа, суббота 17:30 Витесс 0:4 Херенвен
    2 тур
    		13 августа, суббота 22:00 Фейеноорд 0:0 Херенвен
    1 тур
    		5 августа, пятница 21:00 Херенвен 0:0 Спарта
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