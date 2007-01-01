Турниры:
Голландия. Эредивизие (2022/2023)
|23 тур
|25 февраля, суббота
|20:45
|Херенвен
|1:4
|РКС Ваалвейк
|22 тур
|19 февраля, воскресенье
|14:15
|Камбур
|1:2
|Херенвен
|21 тур
|12 февраля, воскресенье
|16:30
|Херенвен
|1:2
|Фейеноорд
|20 тур
|4 февраля, суббота
|22:00
|Утрехт
|1:0
|Херенвен
|19 тур
|28 января, суббота
|22:00
|Херенвен
|1:3
|Витесс
|18 тур
|25 января, среда
|22:00
|Фортуна
|2:0
|Херенвен
|17 тур
|22 января, воскресенье
|14:15
|Херенвен
|3:1
|Гронинген
|16 тур
|14 января, суббота
|20:45
|Херенвен
|0:2
|АЗ Алкмаар
|15 тур
|7 января, суббота
|18:30
|РКС Ваалвейк
|0:0
|Херенвен
|14 тур
|13 ноября, воскресенье
|16:30
|Херенвен
|2:1
|Камбур
|13 тур
|5 ноября, суббота
|23:00
|Экселсиор
|0:1
|Херенвен
|12 тур
|29 октября, суббота
|17:30
|Херенвен
|1:2
|Утрехт
|11 тур
|23 октября, воскресенье
|21:00
|Волендам
|1:3
|Херенвен
|10 тур
|15 октября, суббота
|21:00
|Гоу Эхед Иглс
|1:1
|Херенвен
|9 тур
|9 октября, воскресенье
|17:45
|Херенвен
|0:1
|ПСВ
|8 тур
|2 октября, воскресенье
|21:00
|Эммен
|0:0
|Херенвен
|7 тур
|18 сентября, воскресенье
|15:30
|Херенвен
|2:1
|Твенте
|6 тур
|10 сентября, суббота
|19:45
|Аякс
|5:0
|Херенвен
|5 тур
|4 сентября, воскресенье
|15:30
|Херенвен
|0:0
|НЕК
|4 тур
|27 августа, суббота
|22:00
|Херенвен
|2:1
|Фортуна
|3 тур
|20 августа, суббота
|17:30
|Витесс
|0:4
|Херенвен
|2 тур
|13 августа, суббота
|22:00
|Фейеноорд
|0:0
|Херенвен
|1 тур
|5 августа, пятница
|21:00
|Херенвен
|0:0
|Спарта