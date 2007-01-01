Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
6
5
1
0
22
7
15
16
6
5
1
0
17
6
11
16
6
4
2
0
20
7
13
14
6
4
1
1
12
5
7
13
6
3
2
1
15
11
4
11
5
3
1
1
14
6
8
10
6
3
1
2
13
7
6
10
6
3
1
2
12
14
-2
10
6
2
2
2
12
13
-1
8
6
2
1
3
11
12
-1
7
6
1
3
2
7
9
-2
6
6
1
2
3
10
13
-3
5
6
1
2
3
5
11
-6
5
6
1
1
4
9
18
-9
4
6
1
1
4
9
19
-10
4
6
1
1
4
6
17
-11
4
5
0
2
3
5
14
-9
2
6
0
1
5
6
16
-10
1
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
3
3
0
0
6
1
5
9
3
2
1
0
11
4
7
7
3
2
1
0
8
3
5
7
3
2
1
0
8
3
5
7
3
1
1
1
6
6
0
4
4
1
1
2
3
5
-2
4
3
1
0
2
4
5
-1
3
3
1
0
2
4
8
-4
3
4
1
0
3
6
13
-7
3
2
0
2
0
4
4
0
2
3
0
2
1
5
6
-1
2
2
0
1
1
3
5
-2
1
3
0
1
2
4
7
-3
1
3
0
1
2
3
9
-6
1
3
0
1
2
3
9
-6
1
2
0
0
2
3
7
-4
0
3
0
0
3
3
13
-10
0
3
0
0
3
1
12
-11
0
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
4
4
0
0
16
3
13
12
3
3
0
0
11
1
10
9
3
3
0
0
11
3
8
9
3
3
0
0
9
3
6
9
3
2
1
0
9
2
7
7
3
2
1
0
8
6
2
7
3
2
0
1
7
5
2
6
3
1
1
1
6
4
2
4
3
1
1
1
6
6
0
4
3
1
1
1
5
5
0
4
3
1
1
1
2
2
0
4
3
1
1
1
7
8
-1
4
3
1
1
1
6
7
-1
4
3
1
0
2
5
7
-2
3
2
0
2
0
4
4
0
2
2
0
1
1
3
5
-2
1
2
0
1
1
2
5
-3
1
4
0
1
3
3
9
-6
1
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире