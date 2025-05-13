14 мая на стадионе «Де Аделарсхорст» в рамках 33 тура Эредивизи состоится матч между «Гоу Эхед Иглс» и «Херенвеном». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и имеют схожие задачи на сезон. «Гоу Эхед Иглс» стремится улучшить свою позицию, в то время как «Херенвен» пытается укрепиться в верхней части. Ситуация на поле обещает быть интересной, а борьба за важные очки будет напряженной.

«Гоу Эхед Иглс»

После 32 туров «Гоу Эхед Иглс» набрали 48 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 3 гола, что является сравнительно невысоким результатом. Проблемы в атаке не скрыты, но команда всe ещe остаeтся опасной на своем поле. Пропуская в среднем 1.2 гола за матч, они не могут полностью контролировать игру в обороне, но на домашнем стадионе они часто показывают лучшее выступление.

«Херенвен»

«Херенвен» набрал 40 очков и расположился на 8-м месте. Несмотря на слабые выездные результаты, они всегда умеют проявлять себя в атаке. В последних 5 матчах «Херенвен» забил 8 голов, но также пропустил 8. Таким образом, оборона команды явно оставляет желать лучшего, особенно в выездных играх, где они проиграли 4 последних матча в Эредивизи. Тем не менее, их нападение по-прежнему опасно, и они способны создать проблемы для «Гоу Эхед Иглс».

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.2 гола за матч.

Не может выиграть в 6 последних матчах.

На домашнем поле демонстрируют лучшие результаты.

«Херенвен»

В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.

Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.

Проигрывает в 4 последних выездных матчах.

Сильное нападение, но слабая оборона.

Личные встречи 15% (2) 31% (4) 54% (7) 14 Забитых мячей 23 1.08 В среднем за матч 1.77 3:2 Крупнейшая победа 3:1 Самый результативный матч: 3:2 Самая крупная ничья: 2:2 Нидерланды. Эредивизие, 12 тур Херенвен 1 : 0 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 22 тур Херенвен 0 : 2 Гоу Эхед Иглс Нидерланды. Эредивизие, 4 тур Гоу Эхед Иглс 3 : 2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 34 тур Херенвен 2 : 0 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 10 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 34 тур Херенвен 3 : 1 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 1 тур Гоу Эхед Иглс 0 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 25 тур Херенвен 2 : 2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 15 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 3 Херенвен Голландия. Эредивизие, 33 тур Гоу Эхед Иглс 1 : 1 Херенвен Голландия. Эредивизие, 12 тур Херенвен 2 : 2 Гоу Эхед Иглс Голландия. Эредивизие, 32 тур Гоу Эхед Иглс 0 : 2 Херенвен Голландия. Эредивизие, 15 тур Херенвен 3 : 1 Гоу Эхед Иглс

Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»

Обе команды будут бороться за важные очки в борьбе за улучшение позиций в турнирной таблице. «Гоу Эхед Иглс» на своeм стадионе будут сильнее, особенно с учeтом проблем в обороне у «Херенвена». Однако «Херенвен» также способен забить, благодаря сильной атаке. Мы ожидаем напряженный матч с победой «Гоу Эхед Иглс» при счете 2:1.

Рекомендованные ставки: