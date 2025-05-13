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Прогноз на точный счет матча «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»: Эредивизи,14 мая 2025

13 мая 2025 11:01
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
14 мая 2025, среда 21:00 | Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
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6.1
Точный счёт 2:1 в пользу «Гоу Эхед Иглс»
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14 мая на стадионе «Де Аделарсхорст» в рамках 33 тура Эредивизи состоится матч между «Гоу Эхед Иглс» и «Херенвеном». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и имеют схожие задачи на сезон. «Гоу Эхед Иглс» стремится улучшить свою позицию, в то время как «Херенвен» пытается укрепиться в верхней части. Ситуация на поле обещает быть интересной, а борьба за важные очки будет напряженной.

«Гоу Эхед Иглс»

После 32 туров «Гоу Эхед Иглс» набрали 48 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 3 гола, что является сравнительно невысоким результатом. Проблемы в атаке не скрыты, но команда всe ещe остаeтся опасной на своем поле. Пропуская в среднем 1.2 гола за матч, они не могут полностью контролировать игру в обороне, но на домашнем стадионе они часто показывают лучшее выступление.

«Херенвен»

«Херенвен» набрал 40 очков и расположился на 8-м месте. Несмотря на слабые выездные результаты, они всегда умеют проявлять себя в атаке. В последних 5 матчах «Херенвен» забил 8 голов, но также пропустил 8. Таким образом, оборона команды явно оставляет желать лучшего, особенно в выездных играх, где они проиграли 4 последних матча в Эредивизи. Тем не менее, их нападение по-прежнему опасно, и они способны создать проблемы для «Гоу Эхед Иглс».

Факты о командах

«Гоу Эхед Иглс»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.2 гола за матч.
  • Не может выиграть в 6 последних матчах.
  • На домашнем поле демонстрируют лучшие результаты.

«Херенвен»

  • В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
  • Проигрывает в 4 последних выездных матчах.
  • Сильное нападение, но слабая оборона.

Личные встречи
15% (2)
31% (4)
54% (7)
14
Забитых мячей
23
1.08
В среднем за матч
1.77
3:2
Крупнейшая победа
3:1
Самый результативный матч:  3:2
Самая крупная ничья:  2:2
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
1 : 0
10.11.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Херенвен
0 : 2
17.02.2024
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
02.09.2023
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 0
28.05.2023
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
15.10.2022
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Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
3 : 1
15.05.2022
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
13.08.2021
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Херенвен
2 : 2
03.03.2017
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 3
03.12.2016
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
10.05.2015
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
2 : 2
08.11.2014
Гоу Эхед Иглс
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 2
12.04.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Херенвен
3 : 1
30.11.2013
Гоу Эхед Иглс
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Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»

Обе команды будут бороться за важные очки в борьбе за улучшение позиций в турнирной таблице. «Гоу Эхед Иглс» на своeм стадионе будут сильнее, особенно с учeтом проблем в обороне у «Херенвена». Однако «Херенвен» также способен забить, благодаря сильной атаке. Мы ожидаем напряженный матч с победой «Гоу Эхед Иглс» при счете 2:1.

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Гоу Эхед Иглс» – коэффициент 6.10
  • Победа «Гоу Эхед Иглс» – коэффициент 2.10
  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90

6.1
Точный счёт 2:1 в пользу «Гоу Эхед Иглс»
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Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Херенвен Гоу Эхед Иглс
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