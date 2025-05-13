14 мая на стадионе «Де Аделарсхорст» в рамках 33 тура Эредивизи состоится матч между «Гоу Эхед Иглс» и «Херенвеном». Обе команды находятся в середине турнирной таблицы и имеют схожие задачи на сезон. «Гоу Эхед Иглс» стремится улучшить свою позицию, в то время как «Херенвен» пытается укрепиться в верхней части. Ситуация на поле обещает быть интересной, а борьба за важные очки будет напряженной.
«Гоу Эхед Иглс»
После 32 туров «Гоу Эхед Иглс» набрали 48 очков и занимают 7-е место в турнирной таблице. В последних 5 играх команда забила 3 гола, что является сравнительно невысоким результатом. Проблемы в атаке не скрыты, но команда всe ещe остаeтся опасной на своем поле. Пропуская в среднем 1.2 гола за матч, они не могут полностью контролировать игру в обороне, но на домашнем стадионе они часто показывают лучшее выступление.
«Херенвен»
«Херенвен» набрал 40 очков и расположился на 8-м месте. Несмотря на слабые выездные результаты, они всегда умеют проявлять себя в атаке. В последних 5 матчах «Херенвен» забил 8 голов, но также пропустил 8. Таким образом, оборона команды явно оставляет желать лучшего, особенно в выездных играх, где они проиграли 4 последних матча в Эредивизи. Тем не менее, их нападение по-прежнему опасно, и они способны создать проблемы для «Гоу Эхед Иглс».
Факты о командах
«Гоу Эхед Иглс»
- В последних 5 играх забивает в среднем 0.6 гола за матч.
- Пропускает в среднем 1.2 гола за матч.
- Не может выиграть в 6 последних матчах.
- На домашнем поле демонстрируют лучшие результаты.
«Херенвен»
- В последних 5 играх забивает в среднем 1.6 гола за матч.
- Пропускает в среднем 1.6 гола за матч.
- Проигрывает в 4 последних выездных матчах.
- Сильное нападение, но слабая оборона.
Прогноз на матч «Гоу Эхед Иглс» – «Херенвен»
Обе команды будут бороться за важные очки в борьбе за улучшение позиций в турнирной таблице. «Гоу Эхед Иглс» на своeм стадионе будут сильнее, особенно с учeтом проблем в обороне у «Херенвена». Однако «Херенвен» также способен забить, благодаря сильной атаке. Мы ожидаем напряженный матч с победой «Гоу Эхед Иглс» при счете 2:1.
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 2:1 в пользу «Гоу Эхед Иглс» – коэффициент 6.10
- Победа «Гоу Эхед Иглс» – коэффициент 2.10
- Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.85
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.90