Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Гоу Эхед Иглс
Херенвен - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 28 мая 2023
Херенвен
28.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
2 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
43'
П. Бохневич
79'
Ч. Наннели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Гоу Эхед Иглс
Желтая карточка
С. ван Оттеле
90'
+5
Замена
Д. Брума
️️️️
П. Бохневич
90'
+3
Замена
J. Bekkema
️️️️
А. Нопперт
90'
83'
Желтая карточка
М. Дейл
ГОЛ! 2:0!
Ч. Наннели
Пас отдал
О. Сахрауи
79'
79'
Замена
D. Serra
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
С. Ольссон
74'
Замена
Ч. Наннели
️️️️
А. Колассен
74'
73'
Желтая карточка
Д. Амофа
64'
Замена
С. Соу
️️️️
X. Blomme
ГОЛ! 1:0!
П. Бохневич
Пас отдал
А. Тахири
43'
20'
Желтая карточка
X. Blomme
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
27
Матс Келерт
ЛВ
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
25
Антуан Колассен
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
7
Че Наннели
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
30
Jorn Smits
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
3-3-2-2
44
Нопперт
6
ван Оттеле
4
Бохневич
27
ван Эвейк
10
Ольссон
19
Хайе
8
Тахири
27
Келерт
11
Сахрауи
17
ван Хойдонк
25
Колассен
3-1-2-2-2
12
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
6
Амофа
11
Виллумсон
21
Идзес
20
88
Ромменс
20
Эдвардсен
3
Лидберг
11
Адеканье
4
Бохневич
25
Брума
25
Брума
4
Бохневич
10
Ольссон
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
10
Ольссон
25
Колассен
7
Наннели
7
Наннели
25
Колассен
44
Нопперт
23
23
44
Нопперт
20
Эдвардсен
19
19
20
Эдвардсен
20
19
Соу
19
Соу
20
Остались в запасе
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
30
Jorn Smits
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
30
Jorn Smits
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Херенвен - Гоу Эхед Иглс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+