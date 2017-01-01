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Ответные матчи плей-офф Лиги чемпионов: кто выйдет в четвертьфинал?
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«В нашем футболе он никто, даже мяч пожонглировать не сможет». Мостовой – о Слуцком
17:48
Грилиш подписал рекордный спонсорский контракт с Puma
17:40
На 19-й тур РПЛ не хватает судей. 12 арбитров не могут работать из-за травм и отстранений
17:31
«Со мной обращались как с куском дерьма». Наингголан – об «Антверпене»
17:23
Новички «Челси» потеряют 25% зарплаты, если команда не попадет в ЛЧ по итогам сезона
17:17
Шалимов сравнил Дзюбу с Холандом
17:12
«Это просто неприлично». Канчельскис оценил поражение «МЮ» от «Ливерпуля» со счетом 0:7
16:59
Ари: «Широков – самый сильный российский футболист. По уровню как Усман Дембеле»
16:50
«ПСЖ» в 2017 году не дал Неймару сделать операцию. Она могла снизить травматичность бразильца
16:44
Радимов рассказал, что его разочаровало в 18-м туре РПЛ
16:37
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Боснийский клуб оштрафован за кричалки и плакаты фанатов в поддержку России
16:26
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В сборной Армении прокомментировали вызов Тикнизяна
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«Валерий, гордыня – это грех». Селюк обратился к Карпину из-за Дзюбы
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«Реал» может уволить Анчелотти вне зависимости от итогов сезона
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«Нужно объединить нацию». Депутат Милонов высказался о проблеме Fan ID
15:37
Тен Хаг после 0:7 заставил игроков «МЮ» сидеть в тишине и слушать празднования «Ливерпуля»
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Форвард «Брентфорда» Тони повторил рекорд Яя Туре в АПЛ
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«Я пришлю тебе футболку с автографом». Легенда «Реала» приглашает Хвичу в мадридский клуб
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Aventis Aventisian
#28 | Защитник
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Aventis Aventisian
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