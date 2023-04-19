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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк: обзор матча 19 апреля 2023
Гоу Эхед Иглс
19.04.2023, среда, 19:45
Голландия. Эредивизие, 25 тур
3 : 2
Завершен
РКС Ваалвейк
15'
Э. Линтхорст
23'
М. Дейл
90+5'
И. Лидберг
8'
М. Крамер
55'
М. Крамер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
ГОЛ! 3:2!
И. Лидберг
90'
+5
Замена
️️️️
Б. Адеканье
90'
+2
82'
Замена
П. Вруг
️️️️
П. Клемент
82'
Замена
М. Бирет
️️️️
М. Крамер
73'
Замена
️️️️
Х. Лобете
Замена
Р. Фернандес
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
56'
55'
ГОЛ! 2:2!
М. Крамер
50'
Замена
️️️️
Л. Ньюпорт
50'
Замена
С. Бакари
️️️️
Т. Лутонда
Пенальти не реализован!
В. Тор Виллумсон
45'
ГОЛ! 2:1!
М. Дейл
Пас отдал
И. Лидберг
23'
ГОЛ! 1:1!
Э. Линтхорст
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
М. Крамер
Пас отдал
М. Сентьенс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ПЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
5
Яссин Укили
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
24
Пелле Клемент
ЦП
8
Флориан Джозефзун
ПВ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
24
Хулен Лобете
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
19
Силла Соу
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
РКС Ваалвейк
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
2
Саид Бакари
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
17
Рой Куйперс
ПВ
14
Мика Бирет
ЦФ
4-1-1-2-5
12
де Ланж
22
Оппегард
6
Амофа
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
20
Эдвардсен
88
Ромменс
3
Лидберг
8
Линтхорст
3
Наубер
11
Адеканье
27
4-4-1-2
1
Вессен
3
Гаари
2
Леливелд
4
Адевойе
5
Лутонда
5
Укили
20
Сентьенс
24
Клемент
6
Анита
8
Джозефзун
24
Лобете
29
Крамер
20
Эдвардсен
7
Фернандес
7
Фернандес
20
Эдвардсен
25
Ньюпорт
25
Ньюпорт
5
Лутонда
2
Бакари
2
Бакари
5
Лутонда
24
Клемент
8
Вруг
8
Вруг
24
Клемент
29
Крамер
14
Бирет
14
Бирет
29
Крамер
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
1
Joel Pereira
ВР
16
Марк Спенкелинк
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
6
Кевин Фелида
ОП
26
Себбе Августинс
ЦП
11
Ильясс Бель Хассани
ЦП
5
Крис Локеса
ЦП
11
Закария Баккали
ЛВ
17
Рой Куйперс
ПВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - РКС Ваалвейк
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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