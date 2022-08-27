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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Спарта
Гоу Эхед Иглс - Спарта: обзор матча 27 августа 2022
Гоу Эхед Иглс
27.08.2022, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
0 : 1
Завершен
Спарта
18'
Т. Лауритсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Спарта
90'
+5
Замена
М. Энгельс
️️️️
С. Мейнанс
Желтая карточка
J. Bakker
90'
+2
88'
Желтая карточка
Д. Китолано
78'
Замена
Д. Абелс
️️️️
Ш. Самбо
78'
Замена
А. Верскуерен
️️️️
Ю. Намли
68'
Замена
Д. Эйнга-Локило
️️️️
В. ван Крой
Замена
J. Markelo
️️️️
Б. Адеканье
66'
Красная карточка
Р. Фернандес
57'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
46'
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Лауритсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
7
Рашан Фернандес
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Спарта
1
Ник Олий
ВР
18
Мика Пинту
ЦЗ
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
3
Барт Вриндс
ЦЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гоу Эхед Иглс
16
Lars Groenendijk
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Спарта
1
Ishan Kort
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
98
Джейсон Эйнга-Локило
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
2-1-1-5
1
де Ланж
26
5
Куйперс
21
Идзес
88
Ромменс
24
Льянсана
3
Лидберг
7
Фернандес
11
Адеканье
6
Амофа
3-5-1-1
1
Олий
18
Пинту
20
Самбо
3
Вриндс
21
Мейнанс
7
Намли
16
Китолано
18
Де Гузман
6
Ауассар
32
ван Крой
9
Лауритсен
11
Адеканье
24
24
11
Адеканье
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
8
Линтхорст
20
Эдвардсен
20
Самбо
2
Абелс
2
Абелс
20
Самбо
7
Намли
24
Верскуерен
24
Верскуерен
7
Намли
32
ван Крой
98
Эйнга-Локило
98
Эйнга-Локило
32
ван Крой
21
Мейнанс
8
Энгельс
8
Энгельс
21
Мейнанс
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Спарта
16
Lars Groenendijk
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
1
Ishan Kort
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
16
Lars Groenendijk
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
Остались в запасе
1
Ishan Kort
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
44
Омар Рекик
ЦЗ
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
20
Юри Шундервальдт
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
7
Чарльз-Андреас Брим
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Спарта
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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