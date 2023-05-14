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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 14 мая 2023
Фейеноорд
14.05.2023, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 32 тур
3 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
15'
У. Идрисси
18'
С. Хименес
54'
И. Пайшао
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
Замена
Данило
️️️️
У. Идрисси
90'
Замена
Я. Дилросун
️️️️
С. Хименес
90'
Замена
Н. Касанвирьо
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
74'
73'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
X. Blomme
73'
Замена
С. Соу
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
73'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Б. Адеканье
73'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Д. Идзес
67'
Желтая карточка
М. Дейл
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
И. Пайшао
62'
Замена
К. Тимбер
️️️️
С. Шиманьски
62'
Желтая карточка
С. Шиманьски
56'
ГОЛ! 3:0!
И. Пайшао
Пас отдал
М. Виффер
54'
ГОЛ! 2:0!
С. Хименес
Пас отдал
И. Пайшао
18'
ГОЛ! 1:0!
У. Идрисси
Пас отдал
М. Виффер
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Квилиндши Хартман
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
2
Лютсхарел Гертрейда
ПЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
14
Игор Пайшао
ЛВ
27
Матс Виффер
ЦП
10
Оркун Кекчю
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
20
Xander Blomme
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
23
Кинтен Тимбер
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
90
Данило
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
4-2-3-1
1
Бейлов
3
Хартман
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
2
Гертрейда
27
Виффер
10
Кекчю
14
Пайшао
17
Шиманьски
11
Идрисси
29
Хименес
3-1-2-2-2
12
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
6
Амофа
11
Виллумсон
20
21
Идзес
88
Ромменс
20
Эдвардсен
3
Лидберг
11
Адеканье
27
Хольмгрен-Педерсен
21
Касанвирьо
21
Касанвирьо
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Шиманьски
23
Тимбер
23
Тимбер
17
Шиманьски
29
Хименес
24
Дилросун
24
Дилросун
29
Хименес
14
Пайшао
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
14
Пайшао
11
Идрисси
90
Данило
90
Данило
11
Идрисси
21
Идзес
3
Фонтан
3
Фонтан
21
Идзес
11
Адеканье
7
Фернандес
7
Фернандес
11
Адеканье
20
24
Льянсана
24
Льянсана
20
20
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
20
Эдвардсен
Остались в запасе
Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
Главный тренер
Арне Слот
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
10
Мохамед Таабуни
АП
17
Антони Миламбо
АП
10
Эсекьель Буллауде
АП
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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