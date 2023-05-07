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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Гронинген
Гоу Эхед Иглс - Гронинген: обзор матча 07 мая 2023
Гоу Эхед Иглс
07.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 31 тур
1 : 1
Завершен
Гронинген
30'
В. Тор Виллумсон
6'
Р. Пепи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Гронинген
Замена
D. Serra
️️️️
Б. Адеканье
90'
+1
Желтая карточка
Б. Куйперс
84'
83'
Замена
Й. Пелюпесси
️️️️
Н. Мусампа
83'
Замена
D. Irandust
️️️️
Т. Суслов
76'
Желтая карточка
Т. Суслов
Замена
Э. Льянсана
️️️️
X. Blomme
73'
72'
Замена
М. Халуш
️️️️
Р. Балкер
69'
Замена
Ф. Крюгер
️️️️
Л. Валенте
Замена
С. Соу
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
62'
58'
Желтая карточка
Л. Валенте
52'
Желтая карточка
Р. Пепи
ГОЛ! 1:1!
В. Тор Виллумсон
Пас отдал
Б. Куйперс
30'
6'
ГОЛ! 0:1!
Р. Пепи
Пас отдал
О. Антман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
20
Xander Blomme
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
24
Нордин Мусампа
ЦЗ
22
Мадс Серенсен
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
8
Йохан Хове
ЦП
10
Лучано Валенте
АП
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
10
Томаш Суслов
ЦФ
11
Оливер Антман
ЦФ
9
Рикардо Пепи
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
30
Jorn Smits
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
31
Milan Berenschot
ЦФ
Гронинген
24
Dirk Baron
ВР
12
Ян де Бор
ВР
37
Матей Халуш
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
45
Элвис Ману
ЛВ
19
Daleho Irandust
ЦП
6
Аймар Шер
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
Том ван Берген
ЦФ
3-1-2-2-2
12
де Ланж
5
Куйперс
6
Амофа
20
Дейл
11
Виллумсон
20
21
Идзес
20
Эдвардсен
88
Ромменс
11
Адеканье
3
Лидберг
3-1-2-3
41
Левенбург
24
Мусампа
22
Серенсен
12
Балкер
8
Хове
25
Мяяття
10
Валенте
9
Пепи
11
Антман
10
Суслов
20
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
20
Эдвардсен
11
Адеканье
19
19
11
Адеканье
20
24
Льянсана
24
Льянсана
20
12
Балкер
37
Халуш
37
Халуш
12
Балкер
24
Мусампа
6
Пелюпесси
6
Пелюпесси
24
Мусампа
10
Суслов
19
19
10
Суслов
10
Валенте
26
Крюгер
26
Крюгер
10
Валенте
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
30
Jorn Smits
ЦП
31
Milan Berenschot
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
24
Dirk Baron
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Аймар Шер
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
30
Jorn Smits
ЦП
31
Milan Berenschot
ЦФ
Остались в запасе
24
Dirk Baron
ВР
12
Ян де Бор
ВР
6
Аймар Шер
ЦП
45
Элвис Ману
ЛВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
26
Том ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Деннис ван дер Ри
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Гронинген
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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