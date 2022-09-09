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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Волендам - Гоу Эхед Иглс
Волендам - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 09 сентября 2022
Волендам
09.09.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 6 тур
2 : 3
Завершен
Гоу Эхед Иглс
31'
К. Эйтинг
90+6'
Р. Мюрен
23'
Б. Адеканье
77'
Б. Куйперс
82'
Б. Куйперс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Волендам - Гоу Эхед Иглс
90'
+9
Замена
Г. Наубер
️️️️
С. Соу
ГОЛ! 2:3!
Р. Мюрен
Пас отдал
К. Эйтинг
90'
+6
88'
Замена
Ф. Матиелло
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Желтая карточка
Д. Джон Маркин
86'
82'
ГОЛ! 1:3!
Б. Куйперс
77'
ГОЛ! 1:2!
Б. Куйперс
70'
Замена
В. Тор Виллумсон
️️️️
Б. Адеканье
Замена
Х. Верман
️️️️
Д. ван Мегем
70'
65'
Желтая карточка
Э. Линтхорст
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
Б. Бенамар
59'
46'
Замена
Д. Амофа
️️️️
J. Bakker
Желтая карточка
Б. Бенамар
44'
44'
Желтая карточка
Д. Идзес
ГОЛ! 1:1!
К. Эйтинг
31'
23'
ГОЛ! 0:1!
Б. Адеканье
14'
Замена
С. Соу
️️️️
Э. Льянсана
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
5
Бенаисса Бенамар
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
2
Дерри Джон Маркин
ЦЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
7
Дэрил ван Мегем
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
ЦП
21
Роберт Мюрен
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Волендам
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
16
Ашраф Дуири
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
7
Martijn Berden
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
6
Джамал Амофа
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
3-3-2-2
1
Станкович
4
Плат
4
Мирани
2
Джон Маркин
4
Мбуямба
6
Эйтинг
5
Бенамар
7
ван Мегем
11
Ористанио
77
Улд-Чих
21
Мюрен
3-1-1-5
1
де Ланж
20
Дейл
26
5
Куйперс
21
Идзес
88
Ромменс
3
Лидберг
8
Линтхорст
24
Льянсана
20
Эдвардсен
11
Адеканье
5
Бенамар
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
5
Бенамар
7
ван Мегем
9
Верман
9
Верман
7
ван Мегем
20
Эдвардсен
14
Матиелло
14
Матиелло
20
Эдвардсен
11
Адеканье
11
Виллумсон
11
Виллумсон
11
Адеканье
26
6
Амофа
6
Амофа
26
24
Льянсана
19
Соу
19
Соу
24
Льянсана
Соу
3
Наубер
3
Наубер
Соу
Остались в запасе
Волендам
Гоу Эхед Иглс
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
25
Кейн ван Оевелен
ВР
22
Барри Лауверс
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
5
Дин Джеймс
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЦП
16
Imran Nazih
ЦФ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
Главный тренер
Вим Йонк
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Волендам - Гоу Эхед Иглс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Крас Стадион
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