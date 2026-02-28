1 марта в 25 туре чемпионата Нидерландов «Волендам» примет «Гронинген». Команды находятся в середине и нижней части таблицы: хозяева занимают 15 место с 24 очками, гости идут девятыми с 31 баллом. При этом обе команды подходят к встрече в непростом игровом состоянии, особенно «Гронинген», который переживает затяжной спад.

«Волендам»

«Волендам» продолжает испытывать проблемы в обороне – команда пропускает уже 14 матчей подряд в чемпионате. Однако атака периодически компенсирует эти недостатки: 5 голов за последние 5 матчей и победы над ПСВ и «Зволле» в феврале показывают, что команда способна реализовывать свои моменты. Брандлей Кювас остается ключевой фигурой впереди с 6 голами в сезоне.

«Гронинген»

«Гронинген» подходит к матчу на фоне серии из 5 поражений подряд в чемпионате. Команда регулярно пропускает (10 мячей за последние 5 игр), а средний показатель пропущенных за этот отрезок составляет 2.00 за матч. Несмотря на это, гости забивают в 3 последних играх, но эффективность атаки остается низкой – всего 4 гола за 5 матчей. Лучший бомбардир – Брюньольфур Виллюмссон (6 голов).

Факты о командах:

«Волендам»

15 место: 24 очка после 24 туров

Пропускает в 14 матчах подряд

5 голов за последние 5 игр

В среднем 1.00 забитого мяча за последние 5 матчей

Не проигрывает дома «Гронингену» в 7 из 8 последних матчей

«Гронинген»

9 место: 31 очко после 24 туров

5 поражений подряд в чемпионате

Пропускает в 5 последних матчах

10 пропущенных за последние 5 игр

В среднем 2.00 пропущенных мяча за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Волендам» – «Гронинген»

Обе команды нестабильны, но текущая форма гостей вызывает больше опасений: серия поражений и высокая средняя пропускаемость указывают на системные проблемы в обороне. «Волендам» также регулярно допускает ошибки сзади, однако на своем поле команда традиционно успешнее действует против этого соперника.

С учетом того, что обе команды стабильно пропускают, а «Гронинген» находится в кризисе результатов, матч имеет хорошие шансы пройти в результативном ключе. При этом фактор домашнего поля может помочь «Волендаму» зацепиться за очки.

Рекомендованные ставки: