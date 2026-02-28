Введите ваш ник на сайте
«Волендам» – «Гронинген»: прогноз и ставки на матч 1 марта 2026 с коэффициентом 1.7

28 февраля 2026 11:35
Волендам - Гронинген
01 мар. 2026, воскресенье 16:30 | Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку

1 марта в 25 туре чемпионата Нидерландов «Волендам» примет «Гронинген». Команды находятся в середине и нижней части таблицы: хозяева занимают 15 место с 24 очками, гости идут девятыми с 31 баллом. При этом обе команды подходят к встрече в непростом игровом состоянии, особенно «Гронинген», который переживает затяжной спад.

«Волендам»

«Волендам» продолжает испытывать проблемы в обороне – команда пропускает уже 14 матчей подряд в чемпионате. Однако атака периодически компенсирует эти недостатки: 5 голов за последние 5 матчей и победы над ПСВ и «Зволле» в феврале показывают, что команда способна реализовывать свои моменты. Брандлей Кювас остается ключевой фигурой впереди с 6 голами в сезоне.

«Гронинген»

«Гронинген» подходит к матчу на фоне серии из 5 поражений подряд в чемпионате. Команда регулярно пропускает (10 мячей за последние 5 игр), а средний показатель пропущенных за этот отрезок составляет 2.00 за матч. Несмотря на это, гости забивают в 3 последних играх, но эффективность атаки остается низкой – всего 4 гола за 5 матчей. Лучший бомбардир – Брюньольфур Виллюмссон (6 голов).

Факты о командах:

«Волендам»

  • 15 место: 24 очка после 24 туров
  • Пропускает в 14 матчах подряд
  • 5 голов за последние 5 игр
  • В среднем 1.00 забитого мяча за последние 5 матчей
  • Не проигрывает дома «Гронингену» в 7 из 8 последних матчей

«Гронинген»

  • 9 место: 31 очко после 24 туров
  • 5 поражений подряд в чемпионате
  • Пропускает в 5 последних матчах
  • 10 пропущенных за последние 5 игр
  • В среднем 2.00 пропущенных мяча за последние 5 матчей

Прогноз на матч «Волендам» – «Гронинген»

Обе команды нестабильны, но текущая форма гостей вызывает больше опасений: серия поражений и высокая средняя пропускаемость указывают на системные проблемы в обороне. «Волендам» также регулярно допускает ошибки сзади, однако на своем поле команда традиционно успешнее действует против этого соперника.

С учетом того, что обе команды стабильно пропускают, а «Гронинген» находится в кризисе результатов, матч имеет хорошие шансы пройти в результативном ключе. При этом фактор домашнего поля может помочь «Волендаму» зацепиться за очки.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 голов – коэффициент 1.7
  • «Волендам» (0) фора

1.70
Тотал больше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Гронинген Волендам
