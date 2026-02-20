21 февраля в рамках 24 тура чемпионата Нидерландов «НАК» примет «Волендам». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание, что делает очную встречу крайне важной с турнирной точки зрения.

«НАК»

После 23 туров «НАК» набрал 19 очков и занимает 16 место. В прошлом туре команда обыграла «Хераклес» (1:0), однако оборона по-прежнему остается уязвимой – 10 пропущенных мячей за последние 5 игр. При этом в атаке команда действует достаточно активно и отличилась 8 раз на этом же отрезке.

«Волендам»

«Волендам» идет на 14 позиции с 24 очками. В последнем туре команда сенсационно обыграла «ПСВ» (2:1) и не проигрывает уже три матча подряд. При этом «Волендам» стабильно забивает, но пропускает в 13 последних матчах чемпионата, что говорит о проблемах в защите.

Факты о командах

«НАК»

Не выигрывает в 6 последних домашних матчах

В среднем: 1.60 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах против этого соперника

Не проигрывает в 8 последних домашних матчах против «Волендама»

«Волендам»

Не проигрывает в 3 последних матчах

Пропускает в 13 последних матчах чемпионата

В среднем: 1.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)

Забивает в 3 последних матчах против этого соперника

Прогноз на матч «НАК» – «Волендам»

Обе команды испытывают трудности в обороне и регулярно пропускают. «НАК» нестабилен дома, а «Волендам» хоть и набрал ход, но продолжает допускать ошибки у своих ворот. С учетом статистики последних матчей можно ожидать открытую игру с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки: