Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«НАК» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 21 февраля 2026 с коэффициентом 1.70

20 февраля 2026 9:10
НАК Бреда - Волендам
21 февр. 2026, суббота 22:00 | Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Перейти в онлайн матча
1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку

21 февраля в рамках 24 тура чемпионата Нидерландов «НАК» примет «Волендам». Команды находятся в нижней части турнирной таблицы и ведут борьбу за выживание, что делает очную встречу крайне важной с турнирной точки зрения.

«НАК»

После 23 туров «НАК» набрал 19 очков и занимает 16 место. В прошлом туре команда обыграла «Хераклес» (1:0), однако оборона по-прежнему остается уязвимой – 10 пропущенных мячей за последние 5 игр. При этом в атаке команда действует достаточно активно и отличилась 8 раз на этом же отрезке.

«Волендам»

«Волендам» идет на 14 позиции с 24 очками. В последнем туре команда сенсационно обыграла «ПСВ» (2:1) и не проигрывает уже три матча подряд. При этом «Волендам» стабильно забивает, но пропускает в 13 последних матчах чемпионата, что говорит о проблемах в защите.

Факты о командах

«НАК»

  • Не выигрывает в 6 последних домашних матчах
  • В среднем: 1.60 забито и 2.00 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах против этого соперника
  • Не проигрывает в 8 последних домашних матчах против «Волендама»

«Волендам»

  • Не проигрывает в 3 последних матчах
  • Пропускает в 13 последних матчах чемпионата
  • В среднем: 1.00 забито и 1.20 пропущено (последние 5 игр)
  • Забивает в 3 последних матчах против этого соперника

Прогноз на матч «НАК» – «Волендам»

Обе команды испытывают трудности в обороне и регулярно пропускают. «НАК» нестабилен дома, а «Волендам» хоть и набрал ход, но продолжает допускать ошибки у своих ворот. С учетом статистики последних матчей можно ожидать открытую игру с голами с обеих сторон.

Рекомендованные ставки:

  • Тотал больше 2.5 – коэффициент 1.70
  • Обе забьют – да

1.70
Тотал больше 2.5
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Нидерланды. Эредивизие Волендам НАК Бреда
Другие прогнозы
23.02.2026
14:00
1.48
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Александрия - Оболонь
Тотал меньше 2.5
23.02.2026
20:30
1.63
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина - Пиза
«Фиорентина» победит
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Фат - Аль-Охдуд
Победа «Аль-Фата»
23.02.2026
22:00
1.60
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Кадисия - Аль-Иттифак
Победа «Аль-Кадисии» + ТБ 2.5
23.02.2026
22:00
1.55
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Дамак - Аль-Ахли
Тотал больше 2.5
23.02.2026
22:00
1.80
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 10 тур
Аль-Шабаб - Аль-Рияд
Фора «Аль-Шабаба» (-1)
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 