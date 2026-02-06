Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Зволле» – «Волендам»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.65

06 февраля 2026 10:03
Зволле - Волендам
07 февр. 2026, суббота 20:45 | Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Перейти в онлайн матча
1.65
Победа «Зволле»
Сделать ставку

В матче 22-го тура нидерландской Эредивизи «Зволле» на стадионе «МАК БЛАУ» примет «Волендам». Встреча противопоставляет команду, уверенно чувствующую себя в середине таблицы, коллективу, борющемуся за сохранение прописки в элите. Хозяева будут стремиться продолжить домашнюю победную серию, в то время как гостям отчаянно нужны очки для выхода из зоны турбулентности.

«Зволле»

Команда демонстрирует отличные показатели в атаке, забивая в 16 последних матчах чемпионата подряд. На своeм поле «Зволле» особенно силeн, одержав три победы подряд. Атака эффективна, в среднем принося 2.00 гола за игру, а лучший бомбардир Кун Костонс (11 голов) всегда готов отличиться. Однако оборона периодически даeт сбои, пропуская в пяти последних турах (в среднем 1.40 гола).

«Волендам»

Гости переживают сложный период, особенно на выезде, где они проиграли восемь последних матчей в чемпионате. Основная проблема команды – нестабильная оборона, пропускающая в 11 матчах подряд. В атаке «Волендам» не так опасен, забивая в среднем 1.00 гол за игру. Брандлей Кювас (5 голов) является лидером, но его усилий часто недостаточно.

Факты о командах:

«Зволле»

  • Забивает в 16 последних матчах Эредивизи подряд.
  • Побеждает в 3 последних домашних матчах.
  • Пропускает в 5 последних матчах.

«Волендам»

  • Проигрывает в 8 последних выездных матчах Эредивизи.
  • Пропускает в 11 последних матчах чемпионата.
  • Не проигрывает «Зволле» в 5 из 7 последних личных встреч.

Прогноз на матч «Зволле» – «Волендам»

Прогноз строится на противоречии между отличной текущей формой «Зволле», особенно дома, и историческим психологическим преимуществом «Волендама» в очных встречах. Хозяева являются явным фаворитом: они сильнее, играют на своeм поле, где уверенно побеждают, и обладают мощной атакой, способной пробить оборону любого соперника. Слабость защиты гостей, пропускающей в каждом матче, идеально ложится под стиль игры «Зволле». Однако личная история добавляет интриги: «Волендам» традиционно оказывается неудобным соперником и умудрялся не проигрывать в большинстве последних встреч. Это даeт гостям ментальный козырь, но вряд ли сможет полностью компенсировать разницу в классе и катастрофическую выездную серию. Учитывая, что оборона «Зволле» тоже не идеальна и пропускает регулярно, а «Волендам» в личных встречах часто забивает, у гостей есть шанс отличиться, скорее всего, в ответ на уже пропущенные мячи. Наиболее вероятным исходом видится победа «Зволле» в результативном матче, где они реализуют своe преимущество по игре и домашней поддержке, но вряд ли сохранят ворота в неприкосновенности. Мотивация «Волендама» будет высокой, но их оборонительные проблемы на выезде выглядят фатальными против такого голеадорского коллектива, как «Зволле».

Рекомендованные ставки:

  • Победа «Зволле» – коэффициент 1.65
  • Обе забьют – да

1.65
Победа «Зволле»
Сделать ставку
Автор: Рассказов Михаил
Нидерланды. Эредивизие Волендам Зволле
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 