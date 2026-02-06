В матче 22-го тура нидерландской Эредивизи «Зволле» на стадионе «МАК БЛАУ» примет «Волендам». Встреча противопоставляет команду, уверенно чувствующую себя в середине таблицы, коллективу, борющемуся за сохранение прописки в элите. Хозяева будут стремиться продолжить домашнюю победную серию, в то время как гостям отчаянно нужны очки для выхода из зоны турбулентности.

«Зволле»

Команда демонстрирует отличные показатели в атаке, забивая в 16 последних матчах чемпионата подряд. На своeм поле «Зволле» особенно силeн, одержав три победы подряд. Атака эффективна, в среднем принося 2.00 гола за игру, а лучший бомбардир Кун Костонс (11 голов) всегда готов отличиться. Однако оборона периодически даeт сбои, пропуская в пяти последних турах (в среднем 1.40 гола).

«Волендам»

Гости переживают сложный период, особенно на выезде, где они проиграли восемь последних матчей в чемпионате. Основная проблема команды – нестабильная оборона, пропускающая в 11 матчах подряд. В атаке «Волендам» не так опасен, забивая в среднем 1.00 гол за игру. Брандлей Кювас (5 голов) является лидером, но его усилий часто недостаточно.

Факты о командах:

«Зволле»

Забивает в 16 последних матчах Эредивизи подряд.

Побеждает в 3 последних домашних матчах.

Пропускает в 5 последних матчах.

«Волендам»

Проигрывает в 8 последних выездных матчах Эредивизи.

Пропускает в 11 последних матчах чемпионата.

Не проигрывает «Зволле» в 5 из 7 последних личных встреч.

Прогноз на матч «Зволле» – «Волендам»

Прогноз строится на противоречии между отличной текущей формой «Зволле», особенно дома, и историческим психологическим преимуществом «Волендама» в очных встречах. Хозяева являются явным фаворитом: они сильнее, играют на своeм поле, где уверенно побеждают, и обладают мощной атакой, способной пробить оборону любого соперника. Слабость защиты гостей, пропускающей в каждом матче, идеально ложится под стиль игры «Зволле». Однако личная история добавляет интриги: «Волендам» традиционно оказывается неудобным соперником и умудрялся не проигрывать в большинстве последних встреч. Это даeт гостям ментальный козырь, но вряд ли сможет полностью компенсировать разницу в классе и катастрофическую выездную серию. Учитывая, что оборона «Зволле» тоже не идеальна и пропускает регулярно, а «Волендам» в личных встречах часто забивает, у гостей есть шанс отличиться, скорее всего, в ответ на уже пропущенные мячи. Наиболее вероятным исходом видится победа «Зволле» в результативном матче, где они реализуют своe преимущество по игре и домашней поддержке, но вряд ли сохранят ворота в неприкосновенности. Мотивация «Волендама» будет высокой, но их оборонительные проблемы на выезде выглядят фатальными против такого голеадорского коллектива, как «Зволле».

Рекомендованные ставки: