7 февраля в 23-м туре Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Овьедо». Матч в Мадриде начнется в 16:00 (мск).

«Райо Вальекано»

Команда Иньиго Переса с 22 очками занимает 17-е место. «Райо Вальекано» добыл 5 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 18:30.

Последние результаты:

01.02.26 «Реал» – «РВ» – 2:1;

24.01.26 «РВ» – «Осасуна» – 1:3;

18.01.26 «Сельта» – «РВ» – 3:0.

«Овьедо»

«Овьедо» набрал 16 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Гильермо Альмады добыли 3 победы, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 12:34.

Предыдущие результаты:

31.01.26 «Овьедо» – «Жирона» – 1:0;

25.01.26 «Барселона» – «Овьедо» – 3:0;

17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2.

Очные встречи

23.11.25 «Овьедо» – «РВ» – 0:0;

20.05.21 «РВ» – «Овьедо» – 4:1;

22.10.20 «Овьедо» – «РВ» – 0:0.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Овьедо»

«Райо» не выдержал борьбу на 3 фронта. Возможно, вылет в 1/8 Кубка Испании пойдет мадридцам на пользу – теперь можно сосредоточиться на Лиге Конференций и чемпионате. В еврокубке команда вышла в плей-офф, а вот в Примере после 4 поражений кряду опустилась в зону вылета. «Овьедо» с худшей атакой лиги – подходящий соперник для исправления ситуации.