7 февраля в 23-м туре Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Овьедо». Матч в Мадриде начнется в 16:00 (мск).
«Райо Вальекано»
Команда Иньиго Переса с 22 очками занимает 17-е место. «Райо Вальекано» добыл 5 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 18:30.
Последние результаты:
- 01.02.26 «Реал» – «РВ» – 2:1;
- 24.01.26 «РВ» – «Осасуна» – 1:3;
- 18.01.26 «Сельта» – «РВ» – 3:0.
«Овьедо»
«Овьедо» набрал 16 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Гильермо Альмады добыли 3 победы, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 12:34.
Предыдущие результаты:
- 31.01.26 «Овьедо» – «Жирона» – 1:0;
- 25.01.26 «Барселона» – «Овьедо» – 3:0;
- 17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2.
Очные встречи
- 23.11.25 «Овьедо» – «РВ» – 0:0;
- 20.05.21 «РВ» – «Овьедо» – 4:1;
- 22.10.20 «Овьедо» – «РВ» – 0:0.
Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Овьедо»
«Райо» не выдержал борьбу на 3 фронта. Возможно, вылет в 1/8 Кубка Испании пойдет мадридцам на пользу – теперь можно сосредоточиться на Лиге Конференций и чемпионате. В еврокубке команда вышла в плей-офф, а вот в Примере после 4 поражений кряду опустилась в зону вылета. «Овьедо» с худшей атакой лиги – подходящий соперник для исправления ситуации.
- Прогноз – П1 с кф. 1.78.
- Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 7.50.