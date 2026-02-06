Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Райо Вальекано» – «Овьедо»: прогноз на матч 23 тура Примеры с коэффициентом 1.78

06 февраля 2026 11:05
Райо Вальекано - Овьедо
07 февр. 2026, суббота 16:00 | Испания. Примера, 23 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
П1
Сделать ставку

7 февраля в 23-м туре Примеры сыграют «Райо Вальекано» и «Овьедо». Матч в Мадриде начнется в 16:00 (мск).

«Райо Вальекано»

Команда Иньиго Переса с 22 очками занимает 17-е место. «Райо Вальекано» добыл 5 побед, 6 ничьих и потерпел 10 поражений, разница мячей – 18:30.

Последние результаты:

  • 01.02.26 «Реал» – «РВ» – 2:1;
  • 24.01.26 «РВ» – «Осасуна» – 1:3;
  • 18.01.26 «Сельта» – «РВ» – 3:0.

«Овьедо»

«Овьедо» набрал 16 очков и занимает последнее место в таблице. Подопечные Гильермо Альмады добыли 3 победы, 7 ничьих и потерпели 12 поражений, разница мячей – 12:34.

Предыдущие результаты:

  • 31.01.26 «Овьедо» – «Жирона» – 1:0;
  • 25.01.26 «Барселона» – «Овьедо» – 3:0;
  • 17.01.26 «Осасуна» – «Овьедо» – 3:2.

Очные встречи

  • 23.11.25 «Овьедо» – «РВ» – 0:0;
  • 20.05.21 «РВ» – «Овьедо» – 4:1;
  • 22.10.20 «Овьедо» – «РВ» – 0:0.

Прогноз на матч «Райо Вальекано» – «Овьедо»

«Райо» не выдержал борьбу на 3 фронта. Возможно, вылет в 1/8 Кубка Испании пойдет мадридцам на пользу – теперь можно сосредоточиться на Лиге Конференций и чемпионате. В еврокубке команда вышла в плей-офф, а вот в Примере после 4 поражений кряду опустилась в зону вылета. «Овьедо» с худшей атакой лиги – подходящий соперник для исправления ситуации.

  • Прогноз – П1 с кф. 1.78.
  • Прогноз на точный счет – 2:0 с кф. 7.50.

1.78
П1
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Испания. Примера Овьедо Райо Вальекано
Другие прогнозы
10.02.2026
10:00
1.95
Зимний кубок РПЛ, 3 тур
Зенит - ЦСКА
Победа «Зенита»
10.02.2026
13:00
1.80
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Виссел Кобе - Сеул
Обе забьют – ДА
10.02.2026
15:15
2.23
Лига чемпионов АФК Элит, группа Восток, 7 тур
Шанхай Шэньхуа - Матида Зельвия
Победа «Матида Зельвия»
10.02.2026
19:00
1.75
Лига чемпионов АФК Элит, группа Запад, 7 тур
Трактор - Аль-Садд
Тотал меньше 2.5 голов
10.02.2026
22:30
2.85
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм - Ньюкасл
Победа «Тоттенхэма»
10.02.2026
22:30
2.10
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси - Лидс
Победа «Челси» и тотал больше 2.5
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 