Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Метц» – «Лилль»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 2.05

05 февраля 2026 9:58
Метц - Лилль
06 февр. 2026, пятница 22:45 | Франция. Лига 1, 21 тур
Перейти в онлайн матча
2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку

6 февраля в рамках 21 тура чемпионата Франции «Метц» примет «Лилль». Матч имеет принципиальное значение с точки зрения турнирных задач. Хозяева ведут борьбу за сохранение места в Лиге 1, тогда как гости стремятся удержаться в группе лидеров и вернуться в зону стабильного еврокубкового ритма. Текущая форма обеих команд оставляет пространство для осторожного, но содержательного анализа.

«Метц»

«Метц» подходит к игре в тяжелом состоянии. Команда занимает 18 место и проигрывает в трех последних матчах чемпионата. За последние пять туров «Метц» забил всего 4 мяча, при этом пропустил 13, что подчеркивает системные проблемы в обороне. Команда пропускает в девяти матчах подряд в Лиге 1 и в среднем получает 2.6 гола за игру. Даже при домашней поддержке «Метц» редко способен выдерживать давление соперников, особенно с более высоким классом.

«Лилль»

«Лилль» также переживает спад, проиграв четыре последних матча в чемпионате и трижды уступив в гостях. Атака команды заметно снизила эффективность – всего 3 гола за пять последних игр. Однако турнирное положение и более высокий общий уровень позволяют «Лиллю» сохранять статус фаворита. В очных встречах команда стабильно успешна и выиграла три последних матча против «Метца», каждый раз находя моменты у чужих ворот.

Факты о командах

«Метц»

  • Проигрывает в 4 последних матчах
  • В среднем 0.80 забито и 2.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в 9 матчах Лиги 1 подряд

«Лилль»

  • Проигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • В среднем 0.60 забито и 2.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)
  • Побеждает «Метц» в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Метц» – «Лилль»

Несмотря на спад формы гостей, разница в классе и статистика личных встреч говорят в пользу «Лилля». «Метц» слишком часто допускает ошибки в обороне, а давление турнирной ситуации лишь усиливает нестабильность. Ожидается прагматичный матч с осторожной игрой и минимальным преимуществом гостей.

Рекомендованные ставки

  • Тотал меньше 2.5 голов – коэффициент 2.05

2.05
Тотал меньше 2.5 голов
Сделать ставку
Автор: Бестужев Павел
Франция. Лига 1 Лилль Метц
Другие прогнозы
08.02.2026
14:15
2.15
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Утрехт - Фейеноорд
Победа Фейеноорда
08.02.2026
14:30
1.60
Италия. Серия А, 24 тур
Болонья - Парма
Победа Болоньи
08.02.2026
16:30
1.50
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
АЗ Алкмаар - Аякс
Обе команды забьют — Да
08.02.2026
17:00
2.00
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Брайтон - Кристал Пэлас
Победа Брайтона
08.02.2026
17:00
1.47
Франция. Лига 1, 21 тур
Ницца - Монако
Обе команды забьют — Да
08.02.2026
17:30
1.98
Германия. Бундеслига, 21 тур
Кельн - РБ Лейпциг
Победа РБ Лейпцига
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 