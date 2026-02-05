6 февраля в рамках 21 тура чемпионата Франции «Метц» примет «Лилль». Матч имеет принципиальное значение с точки зрения турнирных задач. Хозяева ведут борьбу за сохранение места в Лиге 1, тогда как гости стремятся удержаться в группе лидеров и вернуться в зону стабильного еврокубкового ритма. Текущая форма обеих команд оставляет пространство для осторожного, но содержательного анализа.

«Метц»

«Метц» подходит к игре в тяжелом состоянии. Команда занимает 18 место и проигрывает в трех последних матчах чемпионата. За последние пять туров «Метц» забил всего 4 мяча, при этом пропустил 13, что подчеркивает системные проблемы в обороне. Команда пропускает в девяти матчах подряд в Лиге 1 и в среднем получает 2.6 гола за игру. Даже при домашней поддержке «Метц» редко способен выдерживать давление соперников, особенно с более высоким классом.

«Лилль»

«Лилль» также переживает спад, проиграв четыре последних матча в чемпионате и трижды уступив в гостях. Атака команды заметно снизила эффективность – всего 3 гола за пять последних игр. Однако турнирное положение и более высокий общий уровень позволяют «Лиллю» сохранять статус фаворита. В очных встречах команда стабильно успешна и выиграла три последних матча против «Метца», каждый раз находя моменты у чужих ворот.

Факты о командах

«Метц»

Проигрывает в 4 последних матчах

В среднем 0.80 забито и 2.60 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в 9 матчах Лиги 1 подряд

«Лилль»

Проигрывает в 4 последних матчах чемпионата

В среднем 0.60 забито и 2.00 пропущено за игру (последние 5 матчей)

Побеждает «Метц» в 3 последних очных встречах

Прогноз на матч «Метц» – «Лилль»

Несмотря на спад формы гостей, разница в классе и статистика личных встреч говорят в пользу «Лилля». «Метц» слишком часто допускает ошибки в обороне, а давление турнирной ситуации лишь усиливает нестабильность. Ожидается прагматичный матч с осторожной игрой и минимальным преимуществом гостей.

