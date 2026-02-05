6 февраля в рамках 25 тура чемпионата Англии «Лидс» примет «Ноттингем Форест». Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание и располагаются в нижней части турнирной таблицы, что придает встрече особую важность. Любая потеря очков может серьезно осложнить положение одной из сторон, поэтому матч ожидается напряженным и тактически осторожным.

«Лидс»

Хозяева подходят к игре после тяжелого поражения от «Арсенала» со счетом 0:4, однако этот результат не отражает общую картину последних недель. В пяти предыдущих матчах «Лидс» забил 8 голов, подтверждая способность создавать моменты даже против сильных соперников. При этом оборона остается слабым местом – 10 пропущенных мячей за тот же отрезок. На своем поле команда выступает заметно увереннее: «Лидс» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч и регулярно забивает, отличившись в 5 из 7 матчей.

«Ноттингем Форест»

Гости находятся в более стабильном состоянии. «Ноттингем Форест» не проигрывает в четырех турах подряд, а в последних пяти матчах пропустил всего 2 мяча. Команда демонстрирует организованную игру в обороне и старается действовать прагматично, делая ставку на компактность и быстрые переходы в атаку. При этом результативность остается на приемлемом уровне – в среднем 1.40 гола за матч за последние пять игр.

Факты о командах

«Лидс»

Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей

Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)

Пропускает в среднем 2.00 гола за игру

Не проигрывает «Ноттингем Форест» дома в 5 последних очных встречах

«Ноттингем Форест»

Не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата

Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)

Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Лидса»

Отличается в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Лидс» – «Ноттингем Форест»

С учетом турнирного положения и текущей формы команд матч вряд ли получится открытым. «Лидс» будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками, однако осторожность «Ноттингем Форест» и надежная оборона гостей могут сдержать атакующий потенциал хозяев. При этом обе команды регулярно забивают друг другу в очных встречах, что делает вероятным обмен голами.

Рекомендованные ставки