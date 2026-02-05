Введите ваш ник на сайте
«Лидс» – «Ноттингем Форест»: прогноз и ставки на матч 6 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

05 февраля 2026 8:12
Лидс - Ноттингем Форест
06 февр. 2026, пятница 23:00 | Англия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку

6 февраля в рамках 25 тура чемпионата Англии «Лидс» примет «Ноттингем Форест». Команды являются прямыми конкурентами в борьбе за выживание и располагаются в нижней части турнирной таблицы, что придает встрече особую важность. Любая потеря очков может серьезно осложнить положение одной из сторон, поэтому матч ожидается напряженным и тактически осторожным.

«Лидс»

Хозяева подходят к игре после тяжелого поражения от «Арсенала» со счетом 0:4, однако этот результат не отражает общую картину последних недель. В пяти предыдущих матчах «Лидс» забил 8 голов, подтверждая способность создавать моменты даже против сильных соперников. При этом оборона остается слабым местом – 10 пропущенных мячей за тот же отрезок. На своем поле команда выступает заметно увереннее: «Лидс» не проигрывает в 5 из 7 последних домашних встреч и регулярно забивает, отличившись в 5 из 7 матчей.

«Ноттингем Форест»

Гости находятся в более стабильном состоянии. «Ноттингем Форест» не проигрывает в четырех турах подряд, а в последних пяти матчах пропустил всего 2 мяча. Команда демонстрирует организованную игру в обороне и старается действовать прагматично, делая ставку на компактность и быстрые переходы в атаку. При этом результативность остается на приемлемом уровне – в среднем 1.40 гола за матч за последние пять игр.

Факты о командах

«Лидс»

  • Не проигрывает в 5 из 7 последних домашних матчей
  • Забивает в среднем 1.60 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Пропускает в среднем 2.00 гола за игру
  • Не проигрывает «Ноттингем Форест» дома в 5 последних очных встречах

«Ноттингем Форест»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах чемпионата
  • Пропускает в среднем 0.40 гола за игру (последние 5 матчей)
  • Забивает в 7 из 9 последних матчей против «Лидса»
  • Отличается в 3 матчах подряд

Прогноз на матч «Лидс» – «Ноттингем Форест»

С учетом турнирного положения и текущей формы команд матч вряд ли получится открытым. «Лидс» будет стремиться реабилитироваться перед своими болельщиками, однако осторожность «Ноттингем Форест» и надежная оборона гостей могут сдержать атакующий потенциал хозяев. При этом обе команды регулярно забивают друг другу в очных встречах, что делает вероятным обмен голами.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Тотал меньше 3.0 голов – коэффициент 1.85

1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Англия. Премьер-лига Ноттингем Форест Лидс
18+
