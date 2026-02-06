Введите ваш ник на сайте
«Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»: прогноз и ставки на матч 7 февраля 2026 с коэффициентом 1.55

06 февраля 2026 9:53
Манчестер Юнайтед - Тоттенхэм
07 февр. 2026, суббота 15:30 | Англия. Премьер-лига, 25 тур
Перейти в онлайн матча
1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку

В центральном матче 25-го тура Английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» примет «Тоттенхэм». Хозяева (4-е место, 41 очко) в прекрасной форме преследуют цель укрепиться в топ-4, в то время как гости (14-е место, 29 очков) переживают глубокий спад в чемпионате. Главный парадокс встречи – противоречие между текущей формой команд и их личной историей.

«Манчестер Юнайтед»

Команда демонстрирует отличные результаты, одержав три победы подряд в Премьер-лиге, включая тяжелые матчи с «Арсеналом» (3:2) и «Манчестер Сити» (2:0). Атака «Юнайтед» очень результативна: 11 голов в последних 5 играх (в среднем 2.20 за матч) при ведущей роли Бриана Мбемо (9 голов). Однако оборона вызывает вопросы, пропуская в 6 из 8 последних матчей (в среднем 1.60 гола за игру).

«Тоттенхэм»

«Шпоры» находятся в серьезном кризисе, не выиграв 6 матчей подряд в чемпионате, несмотря на ничью с «Манчестер Сити» (2:2). При этом команда остается голеопасной, забивая в 8 последних матчах (в среднем 1.80 гола за игру), но и пропуская регулярно (5 матчей подряд с пропущенными мячами). Лучший бомбардир Ришарлисон (8 голов) – главная угроза.

Факты о командах:

«Манчестер Юнайтед»

  • Побеждает в 3 последних матчах Премьер-лиги.
  • Забивает в 13 последних матчах чемпионата.
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру в последних 5 турах.

«Тоттенхэм»

  • Не выигрывает в 6 последних матчах Премьер-лиги.
  • Не проигрывает «Манчестер Юнайтед» в 8 последних личных встречах.
  • Забивает в 8 последних матчах против «Юнайтед».

Прогноз на матч «Манчестер Юнайтед» – «Тоттенхэм»

Данные формируют картину острого, результативного противостояния с ярким психологическим подтекстом. «Манчестер Юнайтед» – бесспорный фаворит по текущей форме, турнирной мотивации и игре на своeм поле. Их мощная атака должна создавать серьeзные проблемы для нестабильной обороны «Тоттенхэма». Однако личная история накладывает огромный отпечаток: «шпоры» не проигрывали «Юнайтед» в последних 8 очных матчах, забивая в каждом из них. Это создаeт уникальную ситуацию, где команда в кризисе обладает ментальным преимуществом над уверенным в себе фаворитом. Учитывая, что обе команды демонстрируют одновременно и высокую результативность, и проблемы в обороне (у «Юнайтед» – 1.60 пропуска в среднем, у «Тоттенхэма» – 1.20), наиболее логичным исходом видится результативная ничья или победа хозяев с обоюдными голами. «Тоттенхэм», несмотря на плохую серию, умеет находить пути к воротам «МЮ», а их атака достаточно сильна, чтобы реализовать свои моменты против уязвимой защиты хозяев. «Юнайтед» же будет полагаться на свой текущий подъeм и домашнюю арену, чтобы наконец прервать неприятную серию. Матч, вероятно, будет открытым с большим количеством моментов и как минимум одним голом от каждой из команд.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.55
  • Победа «Манчестер Юнайтед»

1.55
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
