«Карагюмрюк» – «Антальяспор»: прогноз и ставки на матч 07 февраля 2026 с коэффициентом 1.85

06 февраля 2026 10:40
Карагюмрюк - Антальяспор
07 февр. 2026, суббота 14:30 | Турция. Суперлига, 21 тур
Перейти в онлайн матча
1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку

В матче 21-го тура турецкой Суперлиги «Карагюмрюк» на своeм поле примет «Антальяспор». Встреча противопоставляет аутсайдера чемпионата, находящегося в глубоком кризисе, команде, борющейся за сохранение прописки в середине таблицы. Для хозяев это шанс реабилитироваться после серии поражений, для гостей – возможность закрепиться в безопасной зоне.

«Карагюмрюк»

Команда находится в катастрофическом положении, занимая последнее 18-е место и проиграв четыре последних матча в чемпионате. Основная проблема – самая слабая оборона в лиге, пропускающая в среднем 2.60 гола за игру и не знающая «сухих» матчей уже 8 туров подряд. При этом атака «Карагюмрюка» демонстрирует признаки жизни, забивая в трeх последних матчах Суперлиги. Лучший бомбардир Сержиньо (4 гола) – главная надежда.

«Антальяспор»

Гости располагаются на 13-й строчке, демонстрируя более стабильные результаты и не проигрывая в трeх последних турах. Однако команда испытывает серьeзные проблемы в атаке, забивая в среднем лишь 0.60 гола за игру. Оборона также не идеальна, пропуская в среднем 1.80 гола. Лучший бомбардир Сандер ван де Стрек (3 гола) символизирует общую низкую результативность коллектива.

Факты о командах:

«Карагюмрюк»

  • Занимает последнее, 18-е место с 9 очками.
  • Проигрывает в 4 последних матчах Суперлиги.
  • Пропускает в среднем 2.60 гола за игру.

«Антальяспор»

  • Занимает 13-е место с 20 очками.
  • Не проигрывает в 3 последних матчах Суперлиги.
  • Забивает в среднем 0.60 гола за игру.

Прогноз на матч «Карагюмрюк» – «Антальяспор»

Прогноз строится на противоречии между ужасающей обороной хозяев и крайне неэффективной атакой гостей. «Карагюмрюк» представляет собой идеальную мишень для любого соперника, учитывая его показатели в защите (2.60 пропуска в среднем). Однако «Антальяспор» вряд ли сможет в полной мере этим воспользоваться из-за своей атакующей импотенции (0.60 гола в среднем). Это создаeт уникальную ситуацию, где даже такая слабая команда, как «Карагюмрюк», имеет шанс на положительный результат, особенно играя дома. Хозяева, несмотря на серию поражений, продолжают забивать, что даeт им возможность отличиться и в этом матче. Личные встречи показывают, что «Антальяспор» традиционно непросто играть в гостях против «Карагюмрюка», но в последних очных поединках команды демонстрировали взаимную результативность. Учитывая мотивацию «Карагюмрюка» в борьбе за выживание и его способность забивать, а также крайне низкую результативность «Антальяспора», наиболее вероятным исходом видится ничья или минимальная победа одной из сторон. При этом статистика обороны хозяев настолько плоха, что даже атака гостей, забивающая редко, может найти свой шанс. Матч, вероятно, будет невысокого качества, с ограниченным количеством моментов, но учитывая уязвимость защиты «Карагюмрюка», голы могут быть.

Рекомендованные ставки:

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.85
  • Тотал голов больше 2.5

1.85
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Орлов Максим
Турция. Суперлига Антальяспор Карагюмрюк
18+
