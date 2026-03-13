14 марта в 27-м туре Эредивизи «Волендам» примет «Фортуну» из Ситтарда. Это противостояние двух команд с ужасной обороной, но разной формой и историей личных встреч. Хозяева нестабильны, но опасны дома, гости имеют подавляющее преимущество в очных встречах и стабильно забивают.

«Волендам»

Хозяева занимают 14-е место и демонстрируют нестабильную игру. Команда пропускает в 16 последних матчах Эредивизи подряд и в 12 последних матчах в целом (1.60 пропуска в среднем за последние 5 игр). Атака «Волендама» работает на среднем уровне (1.40 гола в среднем). Важное преимущество – хозяева не проигрывают в 5 из 7 последних домашних матчей, что говорит о силе на своем поле.

«Фортуна»

Гости занимают 11-е место и демонстрируют мощную атаку, забивая в 10 последних матчах Эредивизи подряд и в 11 последних матчах в целом (1.80 гола в среднем за последние 5 игр). Кай Сирхейс с 11 голами – лидер атак. Однако оборона «Фортуны» катастрофична – пропуски в 14 последних матчах и 2.60 пропуска в среднем. Психологическое преимущество подавляющее – гости побеждают «Волендам» в 3 последних очных встречах и забивают в 5 последних матчах против соперника.

Прогноз на матч «Волендам» – «Фортуна»

Матч двух команд с ужасной обороной, но стабильной атакой у гостей. «Волендам» будет играть первым номером дома. «Фортуна» имеет историческое преимущество и стабильно забивает. Учитывая, что обе команды пропускают, а гости традиционно успешны в очных встречах, наиболее вероятным исходом выглядит победа «Фортуны» в результативном матче.

Рекомендованные ставки: