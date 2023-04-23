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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Фортуна
Гоу Эхед Иглс - Фортуна: обзор матча 23 апреля 2023
Гоу Эхед Иглс
23.04.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 30 тур
2 : 0
Завершен
Фортуна
17'
В. Тор Виллумсон
75'
X. Blomme
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Фортуна
Желтая карточка
Ж. де Ланж
90'
+4
84'
Замена
А. Ферати
️️️️
К. Бистрович
84'
Замена
Д. Канджано
️️️️
Т. Нослин
77'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Д. Кокс
ГОЛ! 2:0!
X. Blomme
Пас отдал
И. Лидберг
75'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Р. Фернандес
73'
Замена
X. Blomme
️️️️
Э. Линтхорст
73'
72'
Замена
Р. Вита
️️️️
У. Эмбалу
72'
Замена
Л. Дуарте
️️️️
Д. Эрдоган
Желтая карточка
Х. Фонтан
71'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Д. Амофа
61'
Замена
F. Stokkers
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
55'
ГОЛ! 1:0!
В. Тор Виллумсон
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
7
Рашан Фернандес
ПВ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Фортуна
1
Ивор Пандур
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
21
Доган Эрдоган
ЦП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
14
Тижани Нослин
ПВ
11
Умару Эмбалу
ПВ
19
Пол Глэдон
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
21
Реми Вита
ЛЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
11
Джанмарко Канджано
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ОП
10
Арианит Ферати
ЦП
7
Тунахан Таски
ПВ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-1-1-3-2
12
де Ланж
6
Амофа
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
20
Эдвардсен
88
Ромменс
7
Фернандес
3
Лидберг
8
Линтхорст
4-2-3-1
1
Пандур
12
Пинту
3
Гут
22
Сиовас
27
Кокс
21
Эрдоган
8
Бистрович
11
Эмбалу
14
Нослин
14
Кордоба
19
Глэдон
6
Амофа
3
Фонтан
3
Фонтан
6
Амофа
8
Линтхорст
20
20
8
Линтхорст
7
Фернандес
24
Льянсана
24
Льянсана
7
Фернандес
20
Эдвардсен
27
27
20
Эдвардсен
11
Эмбалу
21
Вита
21
Вита
11
Эмбалу
21
Эрдоган
6
Дуарте
6
Дуарте
21
Эрдоган
8
Бистрович
10
Ферати
10
Ферати
8
Бистрович
14
Нослин
11
Канджано
11
Канджано
14
Нослин
27
Кокс
29
Бейтинк
29
Бейтинк
27
Кокс
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
1
Яник ван Ош
ВР
22
Том Хендрикс
ВР
4
Роел Янссен
ЦЗ
55
Стипе Радич
ЦЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
18
Майк ван Бейнен
ПЗ
7
Тунахан Таски
ПВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фортуна
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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