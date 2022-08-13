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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - ПСВ
Гоу Эхед Иглс - ПСВ: обзор матча 13 августа 2022
Гоу Эхед Иглс
13.08.2022, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
2 : 5
Завершен
ПСВ
14'
И. Лидберг
80'
О. Валакер Эдвардсен
3'
Л. де Йонг
45+2'
Х. Симонс
45+9'
А. Обиспо
76'
Х. Симонс
89'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - ПСВ
89'
ГОЛ! 2:5!
Д. Верман
Пас отдал
Ф. Мвене
81'
Замена
А. Рамальо
️️️️
А. Обиспо
ГОЛ! 2:4!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
И. Лидберг
80'
76'
ГОЛ! 1:4!
Х. Симонс
Пас отдал
И. Сайбари
Желтая карточка
Х. Фонтан
74'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Э. Линтхорст
70'
60'
Замена
Э. Гутьеррес
️️️️
И. Сангаре
Замена
Д. Амофа
️️️️
Э. Льянсана
46'
46'
Замена
Г. Тил
️️️️
Л. де Йонг
46'
Замена
И. Сайбари
️️️️
К. Гакпо
45'
+9
ГОЛ! 1:3!
А. Обиспо
Пас отдал
Х. Симонс
45'
+2
ГОЛ! 1:2!
Х. Симонс
38'
Замена
Д. Верман
️️️️
Р. Ледесма
Красная карточка
М. Дейл
32'
ГОЛ! 1:1!
И. Лидберг
Пас отдал
М. Дейл
14'
3'
ГОЛ! 0:1!
Л. де Йонг
Пас отдал
К. Гакпо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
3
Исак Лидберг
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
ПСВ
44
Вальтер Бенитес
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
37
Ричард Ледесма
АП
7
Хави Симонс
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
26
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
6
Джамал Амофа
ЦФ
7
Рашан Фернандес
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
ПСВ
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
34
Исмаэль Сайбари
ЦП
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Савиньо
ПВ
3-1-1-5
1
де Ланж
3
Фонтан
5
Куйперс
20
Дейл
21
Идзес
88
Ромменс
24
Льянсана
27
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
3
Лидберг
4-1-3-2
44
Бенитес
2
Мвене
4
Тезе
4
Обиспо
22
Оппегард
6
Сангаре
11
Бакайоко
37
Ледесма
18
Гакпо
26
де Йонг
7
Симонс
24
Льянсана
6
Амофа
6
Амофа
24
Льянсана
8
Линтхорст
7
Фернандес
7
Фернандес
8
Линтхорст
4
Обиспо
5
Рамальо
5
Рамальо
4
Обиспо
18
Гакпо
34
Сайбари
34
Сайбари
18
Гакпо
6
Сангаре
35
Гутьеррес
35
Гутьеррес
6
Сангаре
37
Ледесма
25
Верман
25
Верман
37
Ледесма
26
де Йонг
20
Тил
20
Тил
26
де Йонг
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
Остались в запасе
24
Бой Ватерман
ВР
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
4
Джеррэд Брэнтуэйт
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Марко ван Гинкел
ЦП
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Руд ван Нистелрой
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - ПСВ
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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Вчера, 01:30
1
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Вчера, 00:53
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