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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд: обзор матча 03 сентября 2022
Гоу Эхед Иглс
03.09.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
3 : 4
Завершен
Фейеноорд
3'
П. Валемарк (АГ)
13'
И. Лидберг
90+6'
Б. Куйперс
24'
Данило
42'
Данило
56'
Я. Дилросун
79'
С. Шиманьски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
ГОЛ! 3:4!
Б. Куйперс
Пас отдал
О. Валакер Эдвардсен
90'
+6
85'
Замена
Я. Расмуссен
️️️️
Д. Ганцко
79'
ГОЛ! 2:4!
С. Шиманьски
Пас отдал
А. Джаханбакш
74'
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
П. Валемарк
74'
Замена
У. Идрисси
️️️️
Данило
56'
ГОЛ! 2:3!
Я. Дилросун
Пас отдал
С. Шиманьски
Замена
J. Markelo
️️️️
Б. Адеканье
52'
46'
Замена
М. Бенита
️️️️
М. Хольмгрен-Педерсен
Замена
С. Соу
️️️️
Э. Линтхорст
46'
42'
ГОЛ! 2:2!
Данило
Пас отдал
П. Валемарк
24'
ГОЛ! 2:1!
Данило
Пас отдал
П. Валемарк
ГОЛ! 2:0!
И. Лидберг
Пас отдал
Б. Адеканье
13'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
П. Валемарк
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
24
Явайро Дилросун
ЛВ
6
Оркун Кекчю
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
17
Себастьян Шиманьски
АП
10
Патрик Валемарк
ПВ
90
Данило
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Гоу Эхед Иглс
16
Lars Groenendijk
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
19
Силла Соу
ЦФ
Фейеноорд
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
10
Мохамед Таабуни
АП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
3-1-1-5
1
де Ланж
5
Куйперс
26
20
Дейл
21
Идзес
88
Ромменс
8
Линтхорст
3
Лидберг
11
Адеканье
20
Эдвардсен
24
Льянсана
4-2-3-1
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
17
Ганцко
18
Траунер
15
Бьоркан
6
Кекчю
23
Тимбер
10
Валемарк
17
Шиманьски
24
Дилросун
90
Данило
11
Адеканье
24
24
11
Адеканье
8
Линтхорст
19
Соу
19
Соу
8
Линтхорст
17
Ганцко
14
Расмуссен
14
Расмуссен
17
Ганцко
27
Хольмгрен-Педерсен
2
Бенита
2
Бенита
27
Хольмгрен-Педерсен
90
Данило
11
Идрисси
11
Идрисси
90
Данило
10
Валемарк
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
10
Валемарк
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
16
Lars Groenendijk
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Остались в запасе
16
Lars Groenendijk
ВР
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
15
Роббин Вейенберг
ЦП
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
1
Тимон Велленройтер
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
15
Маркос Лопес
ЛЗ
3
Квилиндши Хартман
ЦЗ
14
Игор Пайшао
ЛВ
29
Сантьяго Хименес
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Арне Слот
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Фейеноорд
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
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