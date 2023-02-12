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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Гоу Эхед Иглс
Спарта - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 12 февраля 2023
Спарта
12.02.2023, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 21 тур
2 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
4'
В. ван Крой
58'
Т. Лауритсен
54'
F. Stokkers
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Гоу Эхед Иглс
90'
+3
Желтая карточка
Д. Идзес
Замена
М. Эрдхуйзен
️️️️
Т. Лауритсен
86'
83'
Замена
Х. Фонтан
️️️️
Б. Адеканье
83'
Замена
С. Соу
️️️️
Ф. Ромменс
77'
Замена
J. Markelo
️️️️
Ф. Оппегард
76'
Замена
Р. Фернандес
️️️️
Д. Амофа
Замена
К. Сайто
️️️️
Ю. Намли
71'
Замена
Д. ван Мюллем
️️️️
Д. Де Гузман
71'
Замена
А. Мейерс
️️️️
М. Пинту
62'
ГОЛ! 2:1!
Т. Лауритсен
Пас отдал
Ю. Намли
58'
54'
ГОЛ! 1:1!
F. Stokkers
Пас отдал
И. Лидберг
51'
Желтая карточка
И. Лидберг
49'
Желтая карточка
Д. Амофа
46'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
X. Blomme
Желтая карточка
Д. Де Гузман
27'
ГОЛ! 1:0!
В. ван Крой
Пас отдал
Д. Китолано
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
1
Ник Олий
ВР
20
Шуранди Самбо
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
6
Адиль Ауассар
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
9
Тобиас Лауритсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Спарта
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
44
Майк Эрдхуйзен
ЦЗ
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
14
Джереми ван Мюллем
ОП
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
14
Коки Сайто
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
3-5-1-1
1
Олий
20
Самбо
18
Пинту
2
Абелс
16
Китолано
7
Намли
24
Верскуерен
6
Ауассар
18
Де Гузман
32
ван Крой
9
Лауритсен
2-2-1-5
12
де Ланж
20
Дейл
22
Оппегард
21
Идзес
20
88
Ромменс
27
3
Наубер
6
Амофа
11
Адеканье
3
Лидберг
9
Лауритсен
44
Эрдхуйзен
44
Эрдхуйзен
9
Лауритсен
18
Пинту
14
Мейерс
14
Мейерс
18
Пинту
18
Де Гузман
14
ван Мюллем
14
ван Мюллем
18
Де Гузман
7
Намли
14
Сайто
14
Сайто
7
Намли
11
Адеканье
3
Фонтан
3
Фонтан
11
Адеканье
22
Оппегард
24
24
22
Оппегард
6
Амофа
7
Фернандес
7
Фернандес
6
Амофа
20
8
Линтхорст
8
Линтхорст
20
88
Ромменс
19
Соу
19
Соу
88
Ромменс
Остались в запасе
Спарта
Гоу Эхед Иглс
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
14
Augustin Drakpe
ЦЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
27
Патрик Брувер
ЦП
8
Педро Алеман
АП
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
14
Федерико Матиелло
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Спарта - Гоу Эхед Иглс
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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