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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
Гоу Эхед Иглс - Херенвен: обзор матча 15 октября 2022
Гоу Эхед Иглс
15.10.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 10 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
90+3'
F. Stokkers
52'
Т. Хайе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Херенвен
ГОЛ! 1:1!
F. Stokkers
90'
+3
88'
Желтая карточка
Т. Хайе
Замена
Т. Теки
️️️️
Э. Льянсана
80'
80'
Замена
А. Тахири
️️️️
Т. Халилович
Замена
Г. Наубер
️️️️
М. Дейл
80'
75'
Замена
А. Колассен
️️️️
С. Ольссон
Желтая карточка
Э. Льянсана
74'
Замена
F. Stokkers
️️️️
Б. Адеканье
63'
Замена
С. Соу
️️️️
И. Лидберг
63'
52'
ГОЛ! 0:1!
Т. Хайе
Пас отдал
М. Келерт
Желтая карточка
Б. Адеканье
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
27
Матс Келерт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гоу Эхед Иглс
30
Sven Jansen
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
7
Рашан Фернандес
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Херенвен
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
8
Анас Тахири
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
2-1-1-2-4
1
де Ланж
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
21
Идзес
20
Эдвардсен
88
Ромменс
24
Льянсана
6
Амофа
3
Лидберг
11
Адеканье
2-3-5
44
Нопперт
27
ван Эвейк
4
Бохневич
27
Келерт
10
Ольссон
19
Хайе
22
7
Халилович
17
ван Хойдонк
9
Сарр
6
ван Оттеле
24
Льянсана
5
Теки
5
Теки
24
Льянсана
11
Адеканье
27
27
11
Адеканье
20
Дейл
3
Наубер
3
Наубер
20
Дейл
3
Лидберг
19
Соу
19
Соу
3
Лидберг
7
Халилович
8
Тахири
8
Тахири
7
Халилович
10
Ольссон
25
Колассен
25
Колассен
10
Ольссон
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
30
Sven Jansen
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
7
Рашан Фернандес
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
30
Sven Jansen
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
7
Рашан Фернандес
ЦФ
Остались в запасе
24
Рами Каиб
ЛЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Алекс Тимосси-Андерссон
ПВ
1
Xavier Mous
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Херенвен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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