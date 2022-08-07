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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 07 августа 2022
АЗ Алкмаар
07.08.2022, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
70'
В. Павлидис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
Замена
П. Коопмейнерс
️️️️
Д. де Вит
90'
Замена
М. Лахдо
️️️️
Х. Эвьен
85'
Замена
Ю. Бараши
️️️️
В. Павлидис
84'
Желтая карточка
Д. де Вит
81'
72'
Желтая карточка
Б. Адеканье
ГОЛ! 1:0!
В. Павлидис
Пас отдал
А. Витри
70'
66'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
Замена
А. Витри
️️️️
П. Хацидиакос
62'
Замена
М. де Вит
️️️️
М. Керкез
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
20
Дани де Вит
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Йорди Класи
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
34
Мес де Вит
ЛЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
15
Майкель Лахдо
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-4-1-1
12
Верхюлст
6
Керкез
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
20
де Вит
26
Эвьен
8
Класи
14
Рейндерс
9
ван Бредероде
14
Павлидис
3-1-5
1
де Ланж
20
Дейл
5
Куйперс
3
Фонтан
11
Виллумсон
6
Амофа
8
Линтхорст
20
Эдвардсен
3
Лидберг
27
6
Керкез
34
де Вит
34
де Вит
6
Керкез
4
Хацидиакос
16
Витри
16
Витри
4
Хацидиакос
20
де Вит
6
Коопмейнерс
6
Коопмейнерс
20
де Вит
26
Эвьен
15
Лахдо
15
Лахдо
26
Эвьен
14
Павлидис
9
Бараши
9
Бараши
14
Павлидис
20
Эдвардсен
11
Адеканье
11
Адеканье
20
Эдвардсен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
1
Петер Виндаль
ВР
13
Сем Вестервелд
ВР
23
Максим Деккер
ЦЗ
10
Зико Бурместер
ЦП
32
Федде де Йонг
ЦФ
9
Йелле Дуин
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
АФАС Штадион
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