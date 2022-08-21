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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Гоу Эхед Иглс
Гронинген - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 21 августа 2022
Гронинген
21.08.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 3 тур
1 : 0
Завершен
Гоу Эхед Иглс
3'
Ж. де Ланж (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Гоу Эхед Иглс
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Ромменс
Желтая карточка
Я. Калли
90'
+2
90'
Желтая карточка
Х. Фонтан
85'
Замена
A. Aventisian
️️️️
Э. Льянсана
63'
Замена
Б. Адеканье
️️️️
Р. Фернандес
Замена
R. Postema
️️️️
Р. Лундквист
57'
Замена
Т. Суслов
️️️️
Р. Оратмангоен
57'
Замена
Я. Калли
️️️️
И. Дыбвик Мяяття
57'
Желтая карточка
М. те Верик
7'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Ж. де Ланж
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
34
Майкл Веррипс
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
12
Радинио Балкер
ЦЗ
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
25
Исак Дыбвик Мяяття
ПВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Рамон-Паскаль Лундквист
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
6
Джамал Амофа
ЦФ
7
Рашан Фернандес
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
11
Romano Postema
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
4-3-3
34
Веррипс
21
Касанвирьо
12
Балкер
6
Пелюпесси
23
те Верик
16
Нгонг
11
Оратмангоен
25
Мяяття
22
Ларсен
10
Лундквист
6
Дуарте
2-1-1-5
1
де Ланж
3
Фонтан
5
Куйперс
21
Идзес
88
Ромменс
24
Льянсана
3
Лидберг
20
Эдвардсен
7
Фернандес
6
Амофа
10
Лундквист
11
11
10
Лундквист
11
Оратмангоен
10
Суслов
10
Суслов
11
Оратмангоен
25
Мяяття
2
Калли
2
Калли
25
Мяяття
24
Льянсана
14
14
24
Льянсана
7
Фернандес
11
Адеканье
11
Адеканье
7
Фернандес
Остались в запасе
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
41
Петер Левенбург
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
41
Петер Левенбург
ВР
4
Лиам ван Гелдерен
ЦЗ
10
Лучано Валенте
ЦП
40
Эммануэль Матута
ЦП
7
Паулос Абрахам
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
12
Ян де Бор
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
28
Pim Saathof
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Гронинген - Гоу Эхед Иглс
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
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