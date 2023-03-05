Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Гоу Эхед Иглс
Камбур - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 05 марта 2023
Камбур
05.03.2023, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 24 тур
4 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
13'
М. Брей
43'
М. Махи
57'
Б. Йонсен
75'
N. Foor
25'
М. Дейл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Гоу Эхед Иглс
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Б. Йонсен
86'
Замена
Д. Якобс
️️️️
N. Foor
80'
Замена
С. ван дер Ватер
️️️️
М. Махи
80'
ГОЛ! 4:1!
N. Foor
Пас отдал
А. Бангура
75'
Замена
Р. Балк
️️️️
М. Брей
72'
Замена
А. Бангура
️️️️
Д. Шмидт
72'
66'
Замена
Ф. Оппегард
️️️️
Д. Амофа
66'
Замена
С. Соу
️️️️
Р. Фернандес
66'
Замена
О. Валакер Эдвардсен
️️️️
Х. Фонтан
ГОЛ! 3:1!
Б. Йонсен
Пас отдал
М. Махи
57'
ГОЛ! 2:1!
М. Махи
Пас отдал
N. Foor
43'
26'
Желтая карточка
И. Лидберг
25'
ГОЛ! 1:1!
М. Дейл
Пас отдал
Р. Фернандес
Желтая карточка
Д. Шмидт
17'
ГОЛ! 1:0!
М. Брей
Пас отдал
N. Foor
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
87
Роббин Рюйтер
ВР
5
Доке Шмидт
ЦЗ
38
Леон Бергсма
ЦЗ
4
Флорис Сманд
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
8
Даниэль ван Кам
ОП
10
Navarone Foor
ЦП
10
Мимун Махи
ЦП
6
Митчел Паулиссен
АП
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
24
Алекс Бангура
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
18
Сильвестр ван дер Ватер
ПВ
7
Ремко Балк
ПВ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
22
Фредрик Оппегард
ЛЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
4-1-2-2-1
87
Рюйтер
5
Шмидт
38
Бергсма
4
Сманд
31
ван Вермескеркен
8
ван Кам
10
10
Махи
14
Брей
6
Паулиссен
28
Йонсен
3-1-2-4
12
де Ланж
20
Дейл
3
Фонтан
6
Амофа
21
Идзес
7
Фернандес
88
Ромменс
27
3
Лидберг
8
Линтхорст
3
Наубер
5
Шмидт
24
Бангура
24
Бангура
5
Шмидт
10
23
Якобс
23
Якобс
10
10
Махи
18
ван дер Ватер
18
ван дер Ватер
10
Махи
14
Брей
7
Балк
7
Балк
14
Брей
28
Йонсен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
28
Йонсен
6
Амофа
22
Оппегард
22
Оппегард
6
Амофа
3
Фонтан
20
Эдвардсен
20
Эдвардсен
3
Фонтан
7
Фернандес
19
Соу
19
Соу
7
Фернандес
Остались в запасе
Камбур
Гоу Эхед Иглс
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
Главный тренер
Хенк де Йонг
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
38
Ben Rienstra
ЦЗ
10
Робин Маулун
ЦП
38
Винсент Пикел
ЦП
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
24
Jahnoah Markelo
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Камбур - Гоу Эхед Иглс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Камбуурстадион
Новости команд
Все
Камбур
Гоу Эхед Иглс
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«Камбур» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Камбура» и «ПСВ» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Камбур» – «АЗ Алкмар»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
17 октября
«Зволле» – «Камбюр»: кто победит в матче 8 тура Высшей лиги Нидерландов 2026/2027
10 октября
«Ден Хааг» – «Камбюр»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«Камбур» – «НЕК»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Эксельсиора» и «Гоу Эхед Иглс» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Эредивизи: шансы «Гоу Эхед Иглс» и «Телстара» на победу в матче 10-го тура
22 октября
«НЕК» – «Гоу Эхед Иглс»: кто победит в матче 7-го тура Эредивизи 2026/2027
19 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Гронинген»: кто победит в матче 6 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
11 сентября
«Гоу Эхед Иглс» – «Ден Хааг»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
22 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+