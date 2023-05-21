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Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Волендам
Гоу Эхед Иглс - Волендам: обзор матча 21 мая 2023
Гоу Эхед Иглс
21.05.2023, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 0
Завершен
Волендам
45'
И. Лидберг
51'
О. Валакер Эдвардсен
65'
D. Serra
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Волендам
Замена
P. Saathof
️️️️
Б. Куйперс
85'
Замена
A. Aventisian
️️️️
В. Тор Виллумсон
85'
85'
Замена
D. Johnson
️️️️
К. Твигт
Замена
Э. Льянсана
️️️️
X. Blomme
75'
Замена
С. Соу
️️️️
И. Лидберг
75'
75'
Замена
Р. Мюрен
️️️️
Г. Ористанио
70'
Желтая карточка
Л. Зеефуик
ГОЛ! 3:0!
D. Serra
65'
Замена
D. Serra
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
64'
58'
Замена
Л. Зеефуик
️️️️
Х. Верман
58'
Замена
Д. ван Мегем
️️️️
Д. Флинт
57'
Замена
В. Улд-Чих
️️️️
А. Дуири
ГОЛ! 2:0!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
В. Тор Виллумсон
51'
ГОЛ! 1:0!
И. Лидберг
45'
37'
Желтая карточка
К. Эйтинг
Пенальти не реализован!
В. Тор Виллумсон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
6
Джамал Амофа
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
20
Xander Blomme
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Бобби Адеканье
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Волендам
1
Филип Станкович
ВР
2
Дерри Джон Маркин
ЛЗ
4
Дамон Мирани
ЦЗ
3
Джош Флинт
ЦЗ
4
Хавьер Мбуямба
ЦЗ
16
Ашраф Дуири
ЛВ
6
Карел Эйтинг
ОП
6
Калвин Твигт
ЦП
11
Гаэтано Ористанио
АП
10
Франческо Антонуччи
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
28
Pim Saathof
ЦП
30
Jorn Smits
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Волендам
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
73
Валид Улд-Чих
ЦП
79
Darius Johnson
ЦФ
16
Imran Nazih
ЦФ
7
Дэрил ван Мегем
ЦФ
25
Леквинцио Зеефуик
ЦФ
21
Роберт Мюрен
ЦФ
3-1-2-2-2
12
де Ланж
6
Амофа
5
Куйперс
20
Дейл
11
Виллумсон
20
21
Идзес
20
Эдвардсен
88
Ромменс
3
Лидберг
11
Адеканье
4-1-1-3-1
1
Станкович
4
Мирани
3
Флинт
4
Мбуямба
2
Джон Маркин
6
Эйтинг
6
Твигт
11
Ористанио
10
Антонуччи
16
Дуири
9
Верман
11
Виллумсон
14
14
11
Виллумсон
5
Куйперс
28
28
5
Куйперс
20
24
Льянсана
24
Льянсана
20
3
Лидберг
19
Соу
19
Соу
3
Лидберг
20
Эдвардсен
19
19
20
Эдвардсен
16
Дуири
73
Улд-Чих
73
Улд-Чих
16
Дуири
6
Твигт
79
79
6
Твигт
3
Флинт
7
ван Мегем
7
ван Мегем
3
Флинт
9
Верман
25
Зеефуик
25
Зеефуик
9
Верман
11
Ористанио
21
Мюрен
21
Мюрен
11
Ористанио
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Волендам
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
30
Jorn Smits
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
Главный тренер
Деннис Деммерс
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Вим Йонк
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
22
Лука Плогман
ВР
30
Jorn Smits
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
Остались в запасе
22
Барри Лауверс
ВР
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Billy van Duijl
ЦЗ
11
Ибрахим Эль-Кадири
ЛВ
16
Imran Nazih
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Вим Йонк
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Волендам
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Волендам
1 : 2
17.05.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Экселсиор
1 : 1
10.05.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Волендам
0 : 2
03.05.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
2 : 1
10.04.2026
Волендам
Информация о матче
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