|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Гоу Эхед Иглс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|Был в запасе
|Камбур (Лиуварден)
|4:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|12.02.2023
|Был в запасе
|Спарта (Роттердам)
|2:1
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|23.10.2022
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|1:1
|Херенвен (Херенвен)
|09.09.2022
|Был в запасе
|Волендам (Волендам)
|2:3
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|03.09.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|3:4
|Фейеноорд (Роттердам)
|27.08.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|0:1
|Спарта (Роттердам)
|21.08.2022
|85' -90'
|Гронинген (Гронинген)
|1:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|13.08.2022
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:5
|ПСВ (Эйндховен)
|07.08.2022
|Был в запасе
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|2:0
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)