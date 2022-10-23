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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Гоу Эхед Иглс
НЕК - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 23 октября 2022
НЕК
23.10.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 11 тур
3 : 3
Завершен
Гоу Эхед Иглс
3'
У. Таннан
78'
М. Маттссон
90+5'
Ф. Сандлер
9'
И. Лидберг
41'
Б. Адеканье
52'
О. Валакер Эдвардсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Гоу Эхед Иглс
ГОЛ! 3:3!
Ф. Сандлер
90'
+5
90'
+1
Замена
Г. Наубер
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
85'
Замена
С. Соу
️️️️
И. Лидберг
85'
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Э. Линтхорст
Замена
И. Бронкхорст
️️️️
И. Маркес
84'
Желтая карточка
С. Эль-Каруани
79'
ГОЛ! 2:3!
М. Маттссон
78'
Замена
Ф. Сандлер
️️️️
К. Вердонк
76'
71'
Замена
M. Berden
️️️️
Б. Адеканье
Желтая карточка
У. Таннан
68'
Замена
Л. Димата
️️️️
П. Маркеш
62'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
М. Дуэлунн
62'
52'
ГОЛ! 1:3!
О. Валакер Эдвардсен
Пас отдал
Б. Адеканье
Желтая карточка
И. Маркес
47'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
Т. Ларти Санниез
46'
41'
ГОЛ! 1:2!
Б. Адеканье
Пас отдал
М. Дейл
9'
ГОЛ! 1:1!
И. Лидберг
Пас отдал
Х. Фонтан
ГОЛ! 1:0!
У. Таннан
Пас отдал
П. Маркеш
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
34
Суфьян Эль-Каруани
ЛЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
34
Терри Ларти Санниез
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
43
Педру Маркеш
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Гоу Эхед Иглс
1
Жеффри де Ланж
ВР
3
Хосе Фонтан
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
6
Джамал Амофа
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
11
Бобби Адеканье
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
17
Нилс Россен
ЦП
22
Ибрахим Сиссоко
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
11
Ландри Димата
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
24
Энрик Льянсана
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
3-2-1-2-2
24
Силлессен
4
Маркес
24
Вердонк
34
Санниез
34
Эль-Каруани
28
ван Рой
20
Шоне
10
Дуэлунн
6
Таннан
43
Маркеш
8
Маттссон
2-1-1-2-4
1
де Ланж
20
Дейл
3
Фонтан
11
Виллумсон
21
Идзес
88
Ромменс
20
Эдвардсен
8
Линтхорст
11
Адеканье
3
Лидберг
6
Амофа
24
Вердонк
3
Сандлер
3
Сандлер
24
Вердонк
4
Маркес
22
Бронкхорст
22
Бронкхорст
4
Маркес
10
Дуэлунн
22
Сиссоко
22
Сиссоко
10
Дуэлунн
34
Санниез
7
Тавсан
7
Тавсан
34
Санниез
43
Маркеш
11
Димата
11
Димата
43
Маркеш
11
Адеканье
7
7
11
Адеканье
8
Линтхорст
24
Льянсана
24
Льянсана
8
Линтхорст
20
Эдвардсен
3
Наубер
3
Наубер
20
Эдвардсен
3
Лидберг
19
Соу
19
Соу
3
Лидберг
Остались в запасе
НЕК
Гоу Эхед Иглс
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
17
Нилс Россен
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
17
Нилс Россен
ЦП
16
Андри-Фаннар Бальдюрссон
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
Остались в запасе
22
Лука Плогман
ВР
30
Sven Jansen
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
20
Xander Blomme
ЦП
24
Jahnoah Markelo
ЦП
5
Тесфальдет Теки
ЦП
27
Finn Stokkers
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча НЕК - Гоу Эхед Иглс
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Гофферт
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