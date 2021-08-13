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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
Гоу Эхед Иглс - Херенвен: обзор матча 13 августа 2021
Гоу Эхед Иглс
13.08.2021, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 1
Завершен
Херенвен
6'
Т. Халилович
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гоу Эхед Иглс - Херенвен
88'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Х. Верман
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
74'
73'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Т. Халилович
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
73'
67'
Замена
Ф. Стеванович
️️️️
A. Van Der Heide
Замена
М. Кардона
️️️️
M. Berden
67'
Замена
Я. Ботос
️️️️
Л. Броуверс
67'
6'
ГОЛ! 0:1!
Т. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
20
Матс Дейл
ЦЗ
26
Justin Bakker
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
2
Бойд Лукассен
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
9
Хенк Верман
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гоу Эхед Иглс
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
14
Turan Tuzlacik
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
25
Michalis Spiridakis
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Херенвен
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
3-5-2
1
Хан
20
Дейл
26
5
Куйперс
20
Броуверс
7
88
Ромменс
11
Оратмангоен
2
Лукассен
3
Лидберг
3
Наубер
1-2-5
22
5
Дрешевич
21
25
Верман
22
26
7
Халилович
7
ван Берген
24
Каиб
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
20
Броуверс
90
Ботос
90
Ботос
20
Броуверс
7
22
Кардона
22
Кардона
7
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
7
Халилович
6
Де Йонг
6
Де Йонг
7
Халилович
9
Верман
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
9
Верман
26
10
Стеванович
10
Стеванович
26
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
25
Michalis Spiridakis
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
31
Job Schuurman
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
14
Turan Tuzlacik
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
27
Ясин Бурхан
ЦП
25
Michalis Spiridakis
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Остались в запасе
20
Hamdi Akujobi
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
11
Станислав Шопов
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Херенвен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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