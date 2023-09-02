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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Херенвен
Гоу Эхед Иглс - Херенвен: обзор матча 02 сентября 2023
Гоу Эхед Иглс
02.09.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
3 : 2
Завершен
Херенвен
22'
Б. Куйперс
39'
Ф. Ромменс (П)
66'
С. Соу
45+2'
Ч. Уэбстер
87'
О. Сахрауи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Херенвен
87'
ГОЛ! 3:2!
О. Сахрауи
80'
Замена
Д. Халл
️️️️
Х. Али
80'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
Л. Броуверс
ГОЛ! 3:1!
С. Соу
Пас отдал
В. Эдвардсен
66'
64'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
Й. Николаеску
64'
Замена
О. Сахрауи
️️️️
Ч. Наннели
Замена
Б. Тибо
️️️️
Я. Бреум
60'
Замена
С. Соу
️️️️
О. Валакер Эдвардсен
60'
58'
Красная карточка
Ч. Уэбстер
46'
Замена
П. ван Амерсфорт
️️️️
А. Тахири
Замена
Э. Льянсана
️️️️
Ф. Ромменс
46'
Желтая карточка
Б. Куйперс
45'
+2
Желтая карточка
В. Эдвардсен
45'
+2
Желтая карточка
Д. Амофа
45'
+2
45'
+2
ГОЛ! 2:1!
Ч. Уэбстер
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ф. Ромменс
39'
ГОЛ! 1:0!
Б. Куйперс
Пас отдал
Ф. Ромменс
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
12
Жеффри де Ланж
ВР
5
Бас Куйперс
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
6
Джамал Амофа
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
10
Якоб Бреум
ЛВ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЛВ
11
Виллум Тор Виллумсон
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
16
Виктор Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
8
Анас Тахири
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
8
Чарли Уэбстер
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
98
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гоу Эхед Иглс
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
23
Батен Тибо
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
24
Энрик Льянсана
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
45
Оливер Бреуде
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-1-3-2
12
де Ланж
5
Куйперс
4
Крамер
6
Амофа
20
Дейл
11
Виллумсон
20
Эдвардсен
88
Ромменс
10
Бреум
16
Эдвардсен
8
Линтхорст
3-1-3-2-1
44
Нопперт
4
Бохневич
6
ван Оттеле
15
Али
20
Броуверс
8
Тахири
10
Ольссон
8
Уэбстер
7
Наннели
27
Келерт
98
Николаеску
10
Бреум
23
Тибо
23
Тибо
10
Бреум
88
Ромменс
24
Льянсана
24
Льянсана
88
Ромменс
20
Эдвардсен
19
Соу
19
Соу
20
Эдвардсен
15
Али
12
Халл
12
Халл
15
Али
8
Тахири
9
ван Амерсфорт
9
ван Амерсфорт
8
Тахири
98
Николаеску
6
Ван Э
6
Ван Э
98
Николаеску
7
Наннели
11
Сахрауи
11
Сахрауи
7
Наннели
20
Броуверс
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
20
Броуверс
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
13
Mickey van der Hart
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
45
Оливер Бреуде
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
22
Erwin Mulder
ВР
33
Нандо Вердони
ВР
5
Дин Джеймс
ЛЗ
24
Лука Эверинк
ПЗ
28
Pim Saathof
ЦП
20
Xander Blomme
ЦП
7
Рашан Фернандес
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
19
Darío Serra
ЦФ
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
42
Roan van der Plaat
ЦЗ
45
Оливер Бреуде
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Херенвен
3
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
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