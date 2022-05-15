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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Гоу Эхед Иглс
Херенвен - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 15 мая 2022
Херенвен
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
3 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
30'
С. ван Хойдонк
62'
С. ван Хойдонк
87'
А. Мусаба
89'
J. Mulenga
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Гоу Эхед Иглс
90'
+2
Замена
J. Bakker
️️️️
J. Mulenga
89'
ГОЛ! 3:1!
J. Mulenga
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
А. Тахири
89'
Желтая карточка
А. Мусаба
88'
ГОЛ! 3:0!
А. Мусаба
87'
81'
Желтая карточка
Л. Броуверс
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Т. Халилович
79'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Хайе
79'
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. ван Хойдонк
79'
74'
Замена
О. Хайль
️️️️
Б. Лукассен
71'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
Замена
С. ван Оттеле
️️️️
L. Woudenberg
70'
ГОЛ! 2:0!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
Т. Хайе
62'
60'
Желтая карточка
M. Berden
46'
Замена
M. Berden
️️️️
И. Кордоба
46'
Замена
Э. Линтхорст
️️️️
Ф. Ромменс
ГОЛ! 1:0!
С. ван Хойдонк
Пас отдал
А. Сарр
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
19
Том Хайе
ЦП
22
Sven van Beek
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
21
Джей Идзес
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
19
Огечика Хайль
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
4-1-5
22
24
Каиб
5
Дрешевич
5
27
ван Эвейк
19
Хайе
7
Халилович
9
Сарр
17
ван Хойдонк
8
Тахири
22
3-1-2-3-1
44
Нопперт
20
Дейл
5
Куйперс
4
Крамер
20
Броуверс
21
Идзес
2
Лукассен
11
Оратмангоен
88
Ромменс
14
Кордоба
3
Лидберг
7
Халилович
24
Мадсен
24
Мадсен
7
Халилович
19
Хайе
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
19
Хайе
17
ван Хойдонк
49
Мусаба
49
Мусаба
17
ван Хойдонк
5
6
ван Оттеле
6
ван Оттеле
5
8
Тахири
26
26
8
Тахири
26
26
2
Лукассен
19
Хайль
19
Хайль
2
Лукассен
14
Кордоба
7
7
14
Кордоба
88
Ромменс
8
Линтхорст
8
Линтхорст
88
Ромменс
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
Остались в запасе
Херенвен
Гоу Эхед Иглс
10
Филип Стеванович
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
10
Филип Стеванович
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
22
Timo Zaal
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
14
Aventis Aventisian
ЦЗ
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Херенвен - Гоу Эхед Иглс
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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22 октября
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19 сентября
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