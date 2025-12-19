Введите ваш ник на сайте
«Хераклес» – «Херенвен»: прогноз и ставки на матч 20 декабря 2025 с коэффициентом 1.78

19 декабря 2025 9:40
Хераклес - Херенвен
20 дек. 2025, суббота 18:30 | Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Перейти в онлайн матча
1.78
Обе забьют — да
Сделать ставку

Матч 17-го тура Эредивизи между «Хераклесом» и «Херенвеном» пройдет в момент, когда обе команды демонстрируют ярко выраженный атакующий футбол, но испытывают заметные проблемы в обороне. Хозяева ведут борьбу за сохранение места в элите, тогда как гости находятся в середине таблицы и стараются приблизиться к еврокубковой зоне. Исход противостояния во многом будет зависеть от реализации моментов, с чем у обеих сторон в последнее время проблем нет.

«Хераклес»

После 16 туров «Хераклес» занимает 16-е место с 14 очками, однако текущая форма команды выглядит обнадеживающе. В последних пяти матчах чемпионата коллектив забил 13 голов, в среднем 2,60 за игру, и отличался в шести турах подряд. При этом оборона остается слабым местом: серия с пропущенными мячами достигла 12 матчей, а за последние пять встреч команда пропустила 9 раз. Даже в игре против ПСВ «Хераклес» сумел забить трижды, что подчеркивает потенциал атаки.

«Херенвен»

«Херенвен» располагается на 9-й строчке с 20 очками и также предпочитает играть в открытый футбол. В пяти последних матчах команда забила 10 голов, но пропустила 7. Победа 3:0 над «Спартой» и успешные матчи в кубке подтверждают, что атакующая линия гостей находится в хорошем состоянии. При этом защита нестабильна – «Херенвен» пропускает в 6 из 8 последних матчей и редко проводит игры «на ноль».

Факты о командах

«Хераклес»

  • Забивает в 8 матчах подряд
  • Пропускает в 12 последних матчах
  • В среднем 2,60 забитого и 1,80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Херенвен»

  • Забивает в 6 последних матчах против «Хераклеса»
  • В среднем 2,00 забитого и 1,40 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)
  • Не проигрывает в 5 из 7 последних очных встреч
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
50% (15)
13% (4)
37% (11)
52
Забитых мячей
50
1.73
В среднем за матч
1.67
6:3
Крупнейшая победа
4:2
Самый результативный матч:  6:3
Самая крупная ничья:  1:1
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
1 : 1
15.03.2025
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
2 : 1
27.09.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 2
14.04.2024
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 0
28.10.2023
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Херенвен
2 : 0
18.03.2022
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
0 : 1
04.12.2021
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Хераклес
1 : 0
23.01.2021
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
1 : 2
20.12.2020
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Херенвен
1 : 1
21.12.2019
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Хераклес
0 : 4
04.08.2019
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
2 : 1
19.04.2019
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
3 : 5
16.09.2018
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Хераклес
1 : 2
01.04.2018
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Херенвен
1 : 1
19.08.2017
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
4 : 1
01.04.2017
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 1
23.10.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
0 : 1
19.03.2016
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Хераклес
2 : 0
02.10.2015
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
1 : 4
21.03.2015
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
0 : 1
29.11.2014
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Хераклес
1 : 2
28.02.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Херенвен
2 : 4
18.08.2013
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
0 : 1
19.01.2013
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Хераклес
6 : 3
28.10.2012
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Хераклес
2 : 4
28.04.2012
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Херенвен
1 : 1
24.09.2011
Хераклес
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
4 : 2
19.03.2011
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
3 : 2
06.11.2010
Хераклес
Чемпионат Голландии, 25 тур
Херенвен
1 : 2
27.02.2010
Хераклес
Чемпионат Голландии, 16 тур
Хераклес
3 : 1
06.12.2009
Херенвен
Показать все

Прогноз на матч «Хераклес» – «Херенвен»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, матч имеет все предпосылки для результативного сценария. «Хераклес» регулярно забивает даже соперникам из верхней части таблицы, но стабильно допускает ошибки в защите. «Херенвен» также предпочитает атакующий стиль и редко уходит с поля без забитого мяча. Наиболее логичным выглядит выбор ставки, связанной с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки

  • Обе забьют – да – коэффициент 1.78
  • Тотал матча больше 2.5 – коэффициент 1.70

1.78
Обе забьют — да
Сделать ставку
Автор: Мещеряков Денис
Нидерланды. Эредивизие Херенвен Хераклес
