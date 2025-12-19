Матч 17-го тура Эредивизи между «Хераклесом» и «Херенвеном» пройдет в момент, когда обе команды демонстрируют ярко выраженный атакующий футбол, но испытывают заметные проблемы в обороне. Хозяева ведут борьбу за сохранение места в элите, тогда как гости находятся в середине таблицы и стараются приблизиться к еврокубковой зоне. Исход противостояния во многом будет зависеть от реализации моментов, с чем у обеих сторон в последнее время проблем нет.

«Хераклес»

После 16 туров «Хераклес» занимает 16-е место с 14 очками, однако текущая форма команды выглядит обнадеживающе. В последних пяти матчах чемпионата коллектив забил 13 голов, в среднем 2,60 за игру, и отличался в шести турах подряд. При этом оборона остается слабым местом: серия с пропущенными мячами достигла 12 матчей, а за последние пять встреч команда пропустила 9 раз. Даже в игре против ПСВ «Хераклес» сумел забить трижды, что подчеркивает потенциал атаки.

«Херенвен»

«Херенвен» располагается на 9-й строчке с 20 очками и также предпочитает играть в открытый футбол. В пяти последних матчах команда забила 10 голов, но пропустила 7. Победа 3:0 над «Спартой» и успешные матчи в кубке подтверждают, что атакующая линия гостей находится в хорошем состоянии. При этом защита нестабильна – «Херенвен» пропускает в 6 из 8 последних матчей и редко проводит игры «на ноль».

Факты о командах

«Хераклес»

Забивает в 8 матчах подряд

Пропускает в 12 последних матчах

В среднем 2,60 забитого и 1,80 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 7 из 9 последних матчей

«Херенвен»

Забивает в 6 последних матчах против «Хераклеса»

В среднем 2,00 забитого и 1,40 пропущенного гола за игру (последние 5 матчей)

Не проигрывает в 5 из 7 последних очных встреч

Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Прогноз на матч «Хераклес» – «Херенвен»

С учетом текущей формы команд и статистики очных встреч, матч имеет все предпосылки для результативного сценария. «Хераклес» регулярно забивает даже соперникам из верхней части таблицы, но стабильно допускает ошибки в защите. «Херенвен» также предпочитает атакующий стиль и редко уходит с поля без забитого мяча. Наиболее логичным выглядит выбор ставки, связанной с голами обеих команд.

Рекомендованные ставки