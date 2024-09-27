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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Херенвен
Хераклес - Херенвен: обзор матча 27 сентября 2024
Хераклес
27.09.2024, пятница, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
Херенвен
25'
Д. Мирани
87'
М. Энгельс
59'
D. Rallis
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хераклес - Херенвен
90'
+1
Желтая карточка
Д. Карлсбакк
Замена
Д. Хогма
️️️️
М. Энгельс
90'
+1
ГОЛ! 2:1!
М. Энгельс
Пас отдал
Т. Брунс
87'
Желтая карточка
Р. Роскен
75'
Замена
J. Hornkamp
️️️️
Л. Куленович
72'
Замена
Т. Брунс
️️️️
Ш. 'т Занд
72'
71'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
D. Rallis
69'
Замена
С. Керстен
️️️️
Н. Хопланд
60'
Замена
L. Smans
️️️️
С. Ольссон
60'
Замена
Д. Халл
️️️️
О. Бреуде
59'
ГОЛ! 1:1!
D. Rallis
Пас отдал
Я. Тренсков
Замена
J. Talvitie
️️️️
С. Подгоряну
57'
46'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
А. Конде
Желтая карточка
С. Подгоряну
32'
ГОЛ! 1:0!
Д. Мирани
Пас отдал
Д. ван Кам
25'
15'
Желтая карточка
О. Бреуде
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
4
Дамон Мирани
ЦЗ
18
Иван Месик
ЦЗ
22
Шило 'т Занд
ЦЗ
2
Мимейрхел Бенита
ПЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
9
Лука Куленович
ЦП
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
7
Суф Подгоряну
ПВ
8
Марио Энгельс
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
20
Лук Броуверс
(К)
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
6
Амара Конде
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
10
Илияс Себауи
ЦП
9
Dimitris Rallis
ЦФ
20
Якоб Тренсков
ЦФ
Главный тренер
Робин ван Перси
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
4
Джастин Хогма
ЦЗ
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
10
Томас Брунс
ЦП
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
7
Juho Talvitie
ЦФ
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
4
Сэм Керстен
ЦЗ
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
14
Levi Smans
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
6
Isaiah Ahmed
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
4-1-2-1-2
1
де Кейзер
4
Мирани
18
Месик
22
'т Занд
2
Бенита
8
ван Кам
9
Куленович
6
Де Керсмакер
7
Подгоряну
12
Роскен
8
Энгельс
2-1-4-1-2
13
27
Хопланд
4
Бохневич
20
Броуверс
6
Конде
10
Ольссон
10
Себауи
45
Бреуде
27
Келерт
20
Тренсков
9
8
Энгельс
4
Хогма
4
Хогма
8
Энгельс
22
'т Занд
10
Брунс
10
Брунс
22
'т Занд
9
Куленович
19
19
9
Куленович
7
Подгоряну
7
7
7
Подгоряну
27
Хопланд
4
Керстен
4
Керстен
27
Хопланд
45
Бреуде
12
Халл
12
Халл
45
Бреуде
10
Ольссон
14
14
10
Ольссон
6
Конде
6
Ван Э
6
Ван Э
6
Конде
9
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
9
Остались в запасе
Хераклес
Херенвен
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
Главный тренер
Джон Ламмерс
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
Главный тренер
Робин ван Перси
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
30
Robin Mantel
ВР
22
Лоренцо Милани
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ПЗ
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
5
Джорди Бруйин
ОП
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
1
Bernt Klaverboer
ВР
5
Mateja Milovanović
ЦЗ
15
Хуссейн Али
ПЗ
6
Isaiah Ahmed
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Главный тренер
Робин ван Перси
Статистика матча Хераклес - Херенвен
2
2
Всего ударов по воротам
16
16
Удары в створ
9
6
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
9
4
Нарушения
9
15
Офсайды
5
1
Количество передач
314
560
Сейвы
5
7
Точность передач %
77
85
Удары мимо ворот
6
5
Блокированные удары
1
5
Удары из пределов штрафной
11
9
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.47
0.68
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Главный судья:
Erwin Blank, Netherlands
Стадион:
Erve Asito, Almelo
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