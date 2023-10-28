Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Хераклес
Херенвен - Хераклес: обзор матча 28 октября 2023
Херенвен
28.10.2023, суббота, 19:45
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
3 : 0
Завершен
Хераклес
10'
О. Сахрауи
21'
Л. Броуверс
72'
Л. Броуверс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Хераклес
Желтая карточка
М. Келерт
79'
Замена
Э. Ван Э
️️️️
Л. Броуверс
77'
Замена
Ч. Уэбстер
️️️️
П. Валемарк
77'
74'
Замена
С. Схеперман
️️️️
Т. Брунс
ГОЛ! 3:0!
Л. Броуверс
Пас отдал
М. Келерт
72'
Замена
Д. Карлсбакк
️️️️
П. ван Амерсфорт
69'
Замена
Х. Али
️️️️
О. Бреуде
69'
60'
Замена
М. Санко
️️️️
А. Уахим
60'
Замена
А. Нанкиши
️️️️
L. Wehmeyer
60'
Замена
M. Vejinović
️️️️
Н. Бакборд
53'
Замена
B. Limbombe
️️️️
Э. Ханссон
Желтая карточка
Л. Броуверс
40'
Замена
А. Тахири
️️️️
О. Сахрауи
34'
ГОЛ! 2:0!
Л. Броуверс
Пас отдал
С. Ольссон
21'
15'
Желтая карточка
Н. Бакборд
ГОЛ! 1:0!
О. Сахрауи
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
44
Андриес Нопперт
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЛВ
11
Осаме Сахрауи
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
45
Оливер Бреуде
ЦП
9
Пелле ван Амерсфорт
ЦП
10
Симон Ольссон
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
22
Sven van Beek
(К)
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
35
Stijn Bultman
ЦЗ
4
Джастин Хогма
(К)
ЦЗ
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
6
Брайан Де Керсмакер
ЦП
8
Анас Уахим
АП
12
Рубен Роскен
ЦФ
10
Томас Брунс
ЦФ
39
Lasse Wehmeyer
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Херенвен
13
Mickey van der Hart
ВР
15
Хуссейн Али
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
8
Чарли Уэбстер
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
8
Анас Тахири
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
6
Эспен Ван Э
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
11
Даниэль Карлсбакк
ЦФ
Хераклес
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
17
Абденего Нанкиши
ЦП
32
Сэм Схеперман
ЦП
35
Bryan Limbombe
ЦФ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
18
Marko Vejinović
ЦФ
30
Мохамед Санко
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
1-1-4-3-1
44
Нопперт
4
Бохневич
20
Броуверс
45
Бреуде
10
Ольссон
19
Хайе
9
ван Амерсфорт
11
Сахрауи
27
Келерт
10
Валемарк
22
2-1-2-5
1
35
4
Хогма
6
Де Керсмакер
8
Уахим
7
Ханссон
12
Роскен
2
Бакборд
8
Энгельс
39
10
Брунс
45
Бреуде
15
Али
15
Али
45
Бреуде
10
Валемарк
8
Уэбстер
8
Уэбстер
10
Валемарк
11
Сахрауи
8
Тахири
8
Тахири
11
Сахрауи
20
Броуверс
6
Ван Э
6
Ван Э
20
Броуверс
9
ван Амерсфорт
11
Карлсбакк
11
Карлсбакк
9
ван Амерсфорт
39
17
Нанкиши
17
Нанкиши
39
10
Брунс
32
Схеперман
32
Схеперман
10
Брунс
7
Ханссон
35
35
7
Ханссон
2
Бакборд
18
18
2
Бакборд
8
Уахим
30
Санко
30
Санко
8
Уахим
Остались в запасе
Херенвен
Хераклес
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
13
Mickey van der Hart
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
12
Дензел Халл
ПЗ
21
Djenahro Nunumete
ЦП
25
Melle Witteveen
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
6
Сава-Арангел Кестич
ЦЗ
3
Яннес Викхофф
ЦФ
31
Antonio Satriano
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Херенвен - Хераклес
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Хераклес
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+