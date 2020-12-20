Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Хераклес
Херенвен - Хераклес: обзор матча 20 декабря 2020
Херенвен
20.12.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
1 : 2
Завершен
Хераклес
57'
Д. Верман
6'
Д. Бургзорг
48'
М. Кнустер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Хераклес
Красная карточка
П. Бохневич
88'
86'
Замена
М. Ренте
️️️️
Р. Влут
78'
Замена
А. Шоке
️️️️
С. Бакиш
Замена
И. Дрешевич
️️️️
М. ван Берген
71'
71'
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Д. Бургзорг
71'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
С. ван дер Ватер
64'
Желтая карточка
М. Кнустер
Замена
У. Льянес
️️️️
Б. Нигрен
58'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
R. Kongolo
58'
ГОЛ! 1:2!
Д. Верман
Пас отдал
R. Kongolo
57'
Желтая карточка
Я. Паул ван Хеке
54'
48'
ГОЛ! 0:2!
М. Кнустер
Пас отдал
С. ван дер Ватер
33'
Желтая карточка
С. Бакиш
6'
ГОЛ! 0:1!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Д. Куальята
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
11
Станислав Шопов
АП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
26
Улиссес Льянес
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
10
Rein Smit
ЦФ
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4-3-1-2
22
6
ван Хеке
2
Флоранус
5
4
Бохневич
21
22
Аль-Хадж
25
Верман
8
Нигрен
7
ван Берген
9
Верман
4-1-5
28
Бласвих
3
Преппер
5
Кнустер
15
12
Куальята
14
Киомурцоглу
2
37
Бургзорг
12
Бакиш
18
ван дер Ватер
20
Влут
8
Нигрен
26
Льянес
26
Льянес
8
Нигрен
7
ван Берген
5
Дрешевич
5
Дрешевич
7
ван Берген
21
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
21
37
Бургзорг
17
де ла Торре
17
де ла Торре
37
Бургзорг
18
ван дер Ватер
7
7
18
ван дер Ватер
20
Влут
5
Ренте
5
Ренте
20
Влут
12
Бакиш
17
Шоке
17
Шоке
12
Бакиш
Остались в запасе
Херенвен
Хераклес
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
11
Станислав Шопов
АП
23
Jan Bekkema
ЦФ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
10
Rein Smit
ЦФ
Остались в запасе
5
Mateo Leš
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
1
Koen Bucker
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Teun Bijleveld
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Херенвен - Хераклес
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
Новости команд
Все
Херенвен
Хераклес
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «Фейеноорда» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Херенвена» и «НЕКа» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Херенвен» – «Эксельсиор»: кто победит в матче 9 тура Эредивизи 2026/2027
15 октября
ПСВ – «Херенвен»: лидер против середняка, выдержит ли оборона гостей под давлением?
8 октября
«Спарта» – «Херенвен»: кто победит в матче 7 тура чемпионата Нидерландов 2026/2027
18 сентября
«АЗ Алкмаар» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 15 марта 2026 с коэффициентом 2.12
14 марта
«Хераклес» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 6 марта 2026 с коэффициентом 1.95
5 марта
«Хераклес» – «ПСВ»: прогноз и ставки на матч 28 февраля 2026 с коэффициентом 1.72
27 февраля
«Гоу Эхед Иглс» – «Хераклес»: прогноз и ставки на матч 22 февраля 2026 с коэффициентом 1.65
21 февраля
«Хераклес» – «Фортуна»: прогноз и ставки на матч 1 февраля с коэффициентом 1.73
31 января
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+