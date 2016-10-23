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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Хераклес
Херенвен - Хераклес: обзор матча 23 октября 2016
Херенвен
23.10.2016, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
3 : 1
Завершен
Хераклес
78'
Д. Сент-Джуст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Хераклес
Замена
Л. Слагвер
️️️️
А. Зенели
88'
Замена
Х. Верман
️️️️
Р. Гоочаннеиджад
83'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сент-Джуст
78'
75'
Желтая карточка
Д. Хогма
Замена
Д. Кавлан
️️️️
Л. Бийкер
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
1
Эрвин Мюлдер
ВР
5
Лукас Бийкер
ЦЗ
6
Стефано Марцо
ЦЗ
4
Джост ван Акен
ЦЗ
6
Джерри Сент-Джуст
ЦЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
6
Стейн Схаарс
ЦП
16
Реза Гоочаннеиджад
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Хераклес
16
Брам Кастро
ВР
6
Йоей Пелюпесси
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
10
Томас Брунс
ЦП
2
Тим Брёкерс
ЦП
15
Ярослав Навратил
ЦФ
55
Самуэль Арментерос
ЦФ
Главный тренер
Джон Ламмерс
Херенвен
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
22
Джанер Кавлан
ЦЗ
7
Юнес Намли
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Лусиано Слагвер
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
Хераклес
25
Рензе Фиж
ВР
30
Майкл Броувер
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
12
Вут Дрост
ЦЗ
11
Браим Дарри
ЛВ
20
Петер ван Ойен
ЦП
4-1-1-1
1
Мюлдер
5
Бийкер
4
ван Акен
6
Сент-Джуст
6
Марцо
6
Схаарс
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
3-2-2
16
Кастро
6
Пелюпесси
4
Хогма
23
те Верик
10
Брунс
2
Брёкерс
55
Арментерос
15
Навратил
5
Бийкер
22
Кавлан
22
Кавлан
5
Бийкер
9
Зенели
7
Слагвер
7
Слагвер
9
Зенели
16
Гоочаннеиджад
9
Верман
9
Верман
16
Гоочаннеиджад
Остались в запасе
Херенвен
Хераклес
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
7
Юнес Намли
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
Главный тренер
Хенк Брюгге
25
Рензе Фиж
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Майкл Броувер
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
12
Вут Дрост
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Джон Ламмерс
Остались в запасе
25
Виллем Хузинг
ЦЗ
14
Мичел Влап
АП
7
Юнес Намли
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
10
Симон Терн
ЦП
Остались в запасе
25
Рензе Фиж
ВР
11
Браим Дарри
ЛВ
30
Майкл Броувер
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
12
Вут Дрост
ЦЗ
20
Петер ван Ойен
ЦП
Главный тренер
Хенк Брюгге
Главный тренер
Джон Ламмерс
Статистика матча Херенвен - Хераклес
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
- : -
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
ПСВ
2 : 0
09.10.2026
Херенвен
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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