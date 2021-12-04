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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Херенвен
Хераклес - Херенвен: обзор матча 04 декабря 2021
Хераклес
04.12.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
0 : 1
Завершен
Херенвен
79'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Херенвен
Замена
M. Amissi
️️️️
Д. Бургзорг
90'
+1
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Н. Лаурсен
84'
Замена
Р. Роскен
️️️️
Д. Куальята
84'
Желтая карточка
М. Кнустер
82'
79'
ГОЛ! 0:1!
Д. Верман
Пас отдал
Б. Нигрен
75'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Мусаба
75'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Т. Халилович
Замена
А. Шоке
️️️️
К. Сирхейс
74'
68'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Ф. Стеванович
60'
Желтая карточка
S. van Beek
Желтая карточка
Л. де ла Торре
50'
Желтая карточка
Д. Куальята
39'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
11
Николай Лаурсен
ПВ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Херенвен
10
Филип Стеванович
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Хераклес
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
10
Mohamed Amissi
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
3-1-5
28
Бласвих
15
5
Кнустер
5
Ренте
11
Лаурсен
17
де ла Торре
12
Бакиш
37
Бургзорг
14
Сирхейс
12
Куальята
3-1-5
10
Стеванович
25
Верман
24
Мадсен
49
Мусаба
1
24
Каиб
4
22
27
ван Эвейк
11
Лаурсен
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
11
Лаурсен
37
Бургзорг
10
10
37
Бургзорг
12
Куальята
12
Роскен
12
Роскен
12
Куальята
14
Сирхейс
17
Шоке
17
Шоке
14
Сирхейс
7
Халилович
6
Де Йонг
6
Де Йонг
7
Халилович
10
Стеванович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
10
Стеванович
49
Мусаба
8
Нигрен
8
Нигрен
49
Мусаба
Остались в запасе
Хераклес
Херенвен
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
34
Alessandro Damen
ВР
1
Koen Bucker
ВР
5
Mateo Leš
ЦФ
40
Robin Polley
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Хераклес - Херенвен
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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