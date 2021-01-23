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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Херенвен
Хераклес - Херенвен: обзор матча 23 января 2021
Хераклес
23.01.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 18 тур
1 : 0
Завершен
Херенвен
89'
Д. Бургзорг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Херенвен
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
Р. Влут
90'
+1
ГОЛ! 1:0!
Д. Бургзорг
Пас отдал
А. Кутуджу
89'
Замена
T. Bijleveld
️️️️
С. ван дер Ватер
87'
85'
Желтая карточка
Р. Каиб
78'
Замена
Р. Каиб
️️️️
L. Woudenberg
78'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
Б. Нигрен
Желтая карточка
Д. Куальята
71'
68'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
Т. Халилович
Замена
А. Кутуджу
️️️️
И. Аззауи
62'
35'
Замена
R. Kongolo
️️️️
С. Де Йонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
4-2-4
28
Бласвих
12
Куальята
5
Ренте
15
3
Преппер
17
де ла Торре
98
Аззауи
2
18
ван дер Ватер
37
Бургзорг
20
Влут
4-2-2-2
22
2
Флоранус
5
Дрешевич
5
4
Бохневич
6
Де Йонг
25
Верман
8
Нигрен
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
20
Влут
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
20
Влут
18
ван дер Ватер
5
5
18
ван дер Ватер
98
Аззауи
23
Кутуджу
23
Кутуджу
98
Аззауи
5
24
Каиб
24
Каиб
5
6
Де Йонг
21
21
6
Де Йонг
7
Халилович
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
7
Халилович
8
Нигрен
26
26
8
Нигрен
Остались в запасе
Хераклес
Херенвен
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
37
Daniel Mesenhöler
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
1
Michael Brouwer
ВР
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
12
Синан Бакиш
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Хераклес - Херенвен
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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