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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Хераклес
Херенвен - Хераклес: обзор матча 18 марта 2022
Херенвен
18.03.2022, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
2 : 0
Завершен
Хераклес
59'
А. Сарр
88'
N. Bakker
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Херенвен - Хераклес
Замена
Н. Мадсен
️️️️
Т. Халилович
90'
Замена
A. Van Der Heide
️️️️
А. Сарр
90'
ГОЛ! 2:0!
N. Bakker
Пас отдал
Т. Хайе
88'
87'
Замена
Н. Бакборд
️️️️
Н. Фадиджа
Замена
А. Мусаба
️️️️
С. ван Хойдонк
82'
78'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
А. Уахим
78'
Замена
Д. Хогма
️️️️
Р. Роскен
78'
Замена
S. Armenteros
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
66'
Желтая карточка
B. BasaÃ§ikoglu
Замена
И. Дрешевич
️️️️
J. van Aken
62'
ГОЛ! 1:0!
А. Сарр
Пас отдал
С. ван Хойдонк
59'
46'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Н. Лаурсен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
22
Sven van Beek
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
4
Joost van Aken
ЦФ
19
Том Хайе
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
9
Амин Сарр
ЦФ
17
Сидней ван Хойдонк
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
8
Анас Уахим
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
19
Jan Ras
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Хераклес
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
16
Elias Sierra
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
2-5
22
24
Каиб
27
ван Эвейк
8
Тахири
17
ван Хойдонк
9
Сарр
7
Халилович
19
Хайе
3-2-1-4
1
27
Фадиджа
5
Кнустер
5
Ренте
14
Киомурцоглу
17
де ла Торре
11
Лаурсен
12
Роскен
12
Бакиш
8
Уахим
7
4
5
Дрешевич
5
Дрешевич
4
7
Халилович
24
Мадсен
24
Мадсен
7
Халилович
17
ван Хойдонк
49
Мусаба
49
Мусаба
17
ван Хойдонк
9
Сарр
26
26
9
Сарр
12
Роскен
4
Хогма
4
Хогма
12
Роскен
11
Лаурсен
7
7
11
Лаурсен
27
Фадиджа
2
Бакборд
2
Бакборд
27
Фадиджа
7
9
9
7
8
Уахим
7
Ханссон
7
Ханссон
8
Уахим
Остались в запасе
Херенвен
Хераклес
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
19
Jan Ras
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
16
Elias Sierra
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
10
Филип Стеванович
ЦП
19
Jan Ras
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
Остались в запасе
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
16
Elias Sierra
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Херенвен - Хераклес
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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