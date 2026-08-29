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«Виллем II» – «Херенвен»: кто победит в матче 4-го тура Высшей лиги 2026/2027

29 августа 2026 10:47
Виллем II - Херенвен
30 авг. 2026, воскресенье 15:30 | Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Перейти в онлайн матча
2.18
победа «Херенвена» с форой (-1)
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Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Виллем II» и «Херенвеном» пройдет 30 августа в Тилбурге на стадионе «Конинг Виллем II». Хозяева стартовали с двух поражений и имеют ноль очков, а гости набрали четыре очка и идут в середине таблицы. При этом «Херенвен» имеет солидное преимущество в личных встречах – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Виллем II» и забивает в 27 из 29 последних очных встреч. Сможет ли «Виллем II» прервать эту серию на своем поле или «Херенвен» продолжит успешно играть против тилбуржцев?

Кто победит в матче

«Виллем II» подходит к игре в кризисном состоянии – команда проиграла оба стартовых тура с общим счeтом 2:8. В атаке хозяева действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,4 гола за встречу, но при этом забивают в четырeх последних матчах. Оборона «Виллем II» выглядит крайне ненадeжно – пропускают в среднем 2,2 гола за игру, причeм команда пропускает в трeх последних матчах подряд. Домашний стадион мог бы стать преимуществом, но в очных встречах с «Херенвеном» у хозяев серьeзные проблемы: они выиграли лишь 17 раз при 25 поражениях и 15 ничьих, а в последних четырeх матчах у них три поражения и одна ничья. Это создаeт серьeзное психологическое давление.

«Херенвен» выглядит стабильнее – команда набрала четыре очка и показывает результативную игру. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу. Особенно важно, что «Херенвен» забивает «Виллем II» в 27 из 29 последних очных матчей – это говорит о тактическом доминировании. Оборона гостей небезупречна – пропускают в среднем 2,0 гола за игру, что даeт хозяевам шанс на гол. Однако «Херенвен» не проигрывает «Виллем II» в шести из восьми последних встреч и уверенно чувствует себя в гостях. Гости наверняка сделают ставку на быстрые атаки и реализацию моментов.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Херенвен». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Виллем II» и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева проиграли оба матча сезона и пропускают слишком много.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Херенвен» имеет перевес – 25 побед против 17 у «Виллем II» при 15 ничьих. В последних шести из восьми матчей «Херенвен» не проигрывал «Виллем II», а его голевая серия в личных встречах впечатляет – 27 матчей из 29 с забитыми мячами. Текущая форма гостей также лучше – они набрали четыре очка и регулярно забивают, тогда как хозяева проиграли оба тура и пропускают почти по три гола за матч. Это даeт «Херенвену» серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Тилбурге.

Личные встречи
Побед - 7 (28%)
Ничьих - 5 (20%)
Побед - 13 (52%)
37
Забитых мячей
52
1.48
В среднем за матч
2.08
4:1
Крупнейшая победа
5:0
Самый результативный матч
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
4 : 3
26.02.2011
Херенвен
Самая крупная ничья
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Виллем II
2 : 2
30.08.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Виллем II
2 : 2
30.08.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
3 : 1
04.04.2025
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
1 : 2
08.12.2024
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
0 : 0
05.03.2022
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
2 : 1
21.11.2021
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Виллем II
3 : 1
13.03.2021
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
2 : 0
12.09.2020
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
0 : 0
14.03.2020
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Херенвен
1 : 2
13.12.2019
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Херенвен
4 : 2
03.03.2019
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
1 : 5
08.12.2018
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
2 : 0
03.03.2018
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Виллем II
1 : 2
23.09.2017
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Херенвен
1 : 0
21.04.2017
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Виллем II
2 : 1
16.12.2016
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
3 : 1
23.01.2016
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
2 : 2
24.10.2015
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Херенвен
1 : 1
25.04.2015
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Виллем II
2 : 1
04.10.2014
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
3 : 2
14.04.2013
Виллем II
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Виллем II
3 : 1
01.12.2012
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
4 : 3
26.02.2011
Херенвен
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Херенвен
5 : 0
21.11.2010
Виллем II
Чемпионат Голландии, 19 тур
Херенвен
4 : 2
23.01.2010
Виллем II
Чемпионат Голландии, 11 тур
Виллем II
4 : 1
25.10.2009
Херенвен
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Виллем II
31
Karst de Leeuw
ВР
24
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
3
Финн Стам
ЦЗ
4
Джастин Хогма
(К) ЦЗ
8
Каспер Богард
ОП
7
Jaden Slory
ЦП
19
Uriel van Aalst
ЦП
6
Калвин Твигт
ЦП
50
Eser Gürbüz
ЦФ
9
Devin Haen
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Херенвен
1
Bernt Klaverboer
ВР
19
Василиос Загаритис
ЛЗ
4
Сэм Керстен
ЦЗ
3
M. Willemsen
(К) ЦЗ
45
Оливер Бреуде
ПЗ
8
Nolhan Courtens
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
10
Ринго Мервелд
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
9
Дилан Венте
ЦФ
20
Якоб Тренсков
РФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Виллем II
21
Wouter Van der Steen
ВР
41
Tygo Kotte
ВР
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
15
Amine Et-Taibi
ЦЗ
83
Матс Лемменс
ПЗ
2
Алессандро Чиранни
ПЗ
22
Per van Loon
ЦП
48
Julian van Esdonk
ЦП
40
Divano Fernandez Iglesias
ЦП
28
Thomas Verheydt
ЦФ
Херенвен
30
Timo Schreuder
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
28
Християн Петров
ЦЗ
41
Jimte Scholten
ЦЗ
23
D. Bladi
ЦЗ
20
Лук Броуверс
ОП
14
Levi Smans
ЦП
11
Люка Ойен
АП
29
Ланрой Машин
ЦФ
47
Kirayno Schaken
ЦФ
4-1-3-2
31
24
Тджо-А-Он
3
Стам
4
Хогма
5
тер Авест
8
Богард
7
19
6
Твигт
9
50
4-2-2-2
1
45
Бреуде
4
Керстен
3
19
Загаритис
8
6
Пропер
7
Ривера
10
Мервелд
20
Тренсков
9
Венте
6
Твигт
15
15
6
Твигт
4
Хогма
83
Лемменс
83
Лемменс
4
Хогма
24
Тджо-А-Он
2
Чиранни
2
Чиранни
24
Тджо-А-Он
50
22
22
50
8
Богард
28
28
8
Богард
8
20
Броуверс
20
Броуверс
8
7
Ривера
11
Ойен
11
Ойен
7
Ривера
10
Мервелд
14
14
10
Мервелд
Остались в запасе
Виллем II
Херенвен
21
Wouter Van der Steen
ВР
41
Tygo Kotte
ВР
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
48
Julian van Esdonk
ЦП
40
Divano Fernandez Iglesias
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
29
Ланрой Машин
ЦФ
30
Timo Schreuder
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
28
Християн Петров
ЦЗ
41
Jimte Scholten
ЦЗ
23
D. Bladi
ЦЗ
47
Kirayno Schaken
ЦФ
Главный тренер
Хенк Брюгге
Остались в запасе
21
Wouter Van der Steen
ВР
41
Tygo Kotte
ВР
14
Jens Mathijsen
ЦЗ
48
Julian van Esdonk
ЦП
40
Divano Fernandez Iglesias
ЦП
Остались в запасе
29
Ланрой Машин
ЦФ
30
Timo Schreuder
ВР
44
Андриес Нопперт
ВР
27
Николай Хопланд
ЦЗ
28
Християн Петров
ЦЗ
41
Jimte Scholten
ЦЗ
23
D. Bladi
ЦЗ
47
Kirayno Schaken
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хенк Брюгге
Виллем II
Точно не сыграют
A. Culum
Томас Дидийон
ВР
Амин Лахкар
ОП
Jari Schuurman
ЦП
A. Zarrouk
L. Abildgaard
Тонни Вилена
ЦП
Херенвен
Точно не сыграют
Mats Egbring
ЦЗ
Marcus Linday
ЦП

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Херенвена». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Виллем II» и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева проиграли оба матча сезона и пропускают слишком много. Рекомендуемая ставка – победа «Херенвена» с форой (-1) с коэффициентом 2.18. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Виллем II» и «Херенвеном» состоится 30 августа в Тилбурге на стадионе «Конинг Виллем II» и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.

«Виллем II» – «Херенвен»: смотреть онлайн.

2.18
победа «Херенвена» с форой (-1)
Сделать ставку
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Автор: Ланьков Роман
Нидерланды. Эредивизие Херенвен Виллем II
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