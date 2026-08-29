Матч 4-го тура нидерландской Высшей лиги (Эредивизи) между «Виллем II» и «Херенвеном» пройдет 30 августа в Тилбурге на стадионе «Конинг Виллем II». Хозяева стартовали с двух поражений и имеют ноль очков, а гости набрали четыре очка и идут в середине таблицы. При этом «Херенвен» имеет солидное преимущество в личных встречах – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Виллем II» и забивает в 27 из 29 последних очных встреч. Сможет ли «Виллем II» прервать эту серию на своем поле или «Херенвен» продолжит успешно играть против тилбуржцев?

Кто победит в матче

«Виллем II» подходит к игре в кризисном состоянии – команда проиграла оба стартовых тура с общим счeтом 2:8. В атаке хозяева действуют скромно: в среднем за последние пять игр они забивают 1,4 гола за встречу, но при этом забивают в четырeх последних матчах. Оборона «Виллем II» выглядит крайне ненадeжно – пропускают в среднем 2,2 гола за игру, причeм команда пропускает в трeх последних матчах подряд. Домашний стадион мог бы стать преимуществом, но в очных встречах с «Херенвеном» у хозяев серьeзные проблемы: они выиграли лишь 17 раз при 25 поражениях и 15 ничьих, а в последних четырeх матчах у них три поражения и одна ничья. Это создаeт серьeзное психологическое давление.

«Херенвен» выглядит стабильнее – команда набрала четыре очка и показывает результативную игру. В атаке гости действуют мощно: в среднем за последние пять игр они забивают 2,0 гола за встречу. Особенно важно, что «Херенвен» забивает «Виллем II» в 27 из 29 последних очных матчей – это говорит о тактическом доминировании. Оборона гостей небезупречна – пропускают в среднем 2,0 гола за игру, что даeт хозяевам шанс на гол. Однако «Херенвен» не проигрывает «Виллем II» в шести из восьми последних встреч и уверенно чувствует себя в гостях. Гости наверняка сделают ставку на быстрые атаки и реализацию моментов.

По нашей оценке, фаворитом встречи является «Херенвен». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Виллем II» и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева проиграли оба матча сезона и пропускают слишком много.

Форма и история личных встреч

В истории личных встреч «Херенвен» имеет перевес – 25 побед против 17 у «Виллем II» при 15 ничьих. В последних шести из восьми матчей «Херенвен» не проигрывал «Виллем II», а его голевая серия в личных встречах впечатляет – 27 матчей из 29 с забитыми мячами. Текущая форма гостей также лучше – они набрали четыре очка и регулярно забивают, тогда как хозяева проиграли оба тура и пропускают почти по три гола за матч. Это даeт «Херенвену» серьeзное психологическое преимущество перед игрой в Тилбурге.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – уверенная победа «Херенвена». Гости имеют преимущество в очных встречах, регулярно забивают «Виллем II» и находятся в лучшей форме, тогда как хозяева проиграли оба матча сезона и пропускают слишком много. Рекомендуемая ставка – победа «Херенвена» с форой (-1) с коэффициентом 2.18. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 4-го тура Высшей лиги между «Виллем II» и «Херенвеном» состоится 30 августа в Тилбурге на стадионе «Конинг Виллем II» и начнется в 15:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на платформе Fonbet.