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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Херенвен - Виллем II
Херенвен - Виллем II: обзор матча 21 ноября 2021
Херенвен
21.11.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 13 тур
2 : 1
Завершен
Виллем II
70'
Ф. Стеванович
76'
N. Bakker
69'
Ч. Наннели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Херенвен - Виллем II
Желтая карточка
И. Дрешевич
90'
+3
84'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Д. Саддики
84'
Замена
Г. Саглам
️️️️
Ч. Наннели
Желтая карточка
Ф. Стеванович
82'
78'
Вторая желтая
М. Нелом
ГОЛ! 2:1!
N. Bakker
Пас отдал
Д. Верман
76'
75'
Желтая карточка
М. Нелом
ГОЛ! 1:1!
Ф. Стеванович
Пас отдал
Д. Верман
70'
69'
ГОЛ! 0:1!
Ч. Наннели
Пас отдал
Р. Мервелд
Замена
R. Kongolo
️️️️
Н. Мадсен
66'
64'
Замена
М. Нелом
️️️️
Д. Кен
64'
Замена
Р. Мервелд
️️️️
М. Свенссон
Замена
L. Woudenberg
️️️️
Р. Каиб
46'
Желтая карточка
Р. Каиб
36'
Вторая желтая
А. Мусаба
21'
Желтая карточка
А. Мусаба
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Херенвен
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
10
Филип Стеванович
ЦП
24
Николас Мадсен
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
49
Антони Мусаба
ПВ
27
Милан ван Эвейк
ЦФ
1
Xavier Mous
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Тибор Халилович
ЦФ
24
Рами Каиб
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
17
Деррик Кен
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Херенвен
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
20
Hamdi Akujobi
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
1-3-1-5
5
Дрешевич
10
Стеванович
24
Мадсен
25
Верман
49
Мусаба
9
Верман
4
24
Каиб
7
Халилович
1
2-4-4
1
Велленройтер
2
Мичелис
5
7
Наннели
80
Ремерато
17
Саддики
27
Келерт
20
11
Вридт
28
Свенссон
17
Кен
24
Каиб
5
5
24
Каиб
24
Мадсен
21
21
24
Мадсен
17
Кен
18
Нелом
18
Нелом
17
Кен
28
Свенссон
10
Мервелд
10
Мервелд
28
Свенссон
17
Саддики
10
Йебоа
10
Йебоа
17
Саддики
7
Наннели
61
Саглам
61
Саглам
7
Наннели
Остались в запасе
Херенвен
Виллем II
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
20
Hamdi Akujobi
ЦП
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
21
Djenahro Nunumete
ЦП
24
Jaimy Kroesen
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦФ
19
Jan Ras
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Херенвен - Виллем II
4
1
1
1
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Абе Ленстра
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