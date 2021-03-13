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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Херенвен
Виллем II - Херенвен: обзор матча 13 марта 2021
Виллем II
13.03.2021, суббота, 18:30
Голландия. Эредивизие, 26 тур
3 : 1
Завершен
Херенвен
28'
С. Хольмен
55'
К. Вридт
58'
Ч. Наннели
73'
Д. Верман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Херенвен
Замена
Я. Смайлерс
️️️️
В. Павлидис
83'
79'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
Т. Халилович
Замена
Г. Саглам
️️️️
Ч. Наннели
74'
73'
ГОЛ! 3:1!
Д. Верман
Пас отдал
Х. Верман
Замена
М. Келерт
️️️️
М. Трезор
60'
60'
Замена
Р. Аль-Хадж
️️️️
R. Kongolo
60'
Замена
Ш. Флоранус
️️️️
И. Дрешевич
59'
Желтая карточка
Д. Верман
ГОЛ! 3:0!
Ч. Наннели
58'
ГОЛ! 2:0!
К. Вридт
Пас отдал
Ч. Наннели
55'
ГОЛ! 1:0!
С. Хольмен
Пас отдал
М. Трезор
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
49
Арьянет Мурич
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
22
Sven van Beek
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
24
Рами Каиб
ЛЗ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
4
Павел Бохневич
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
25
Джоуи Верман
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
3
Ян Смайлерс
ЛЗ
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
10
Оле Ромени
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
23
Jan Bekkema
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
2-2-5
49
Мурич
17
Кен
8
Хольмен
8
Ллонч
7
Наннели
6
11
Вридт
14
Павлидис
31
Трезор
22
4-3-1-2
22
6
ван Хеке
4
Бохневич
5
Дрешевич
24
Каиб
25
Верман
20
Шоне
21
7
Халилович
7
ван Берген
9
Верман
14
Павлидис
3
Смайлерс
3
Смайлерс
14
Павлидис
7
Наннели
61
Саглам
61
Саглам
7
Наннели
31
Трезор
27
Келерт
27
Келерт
31
Трезор
7
Халилович
8
Нигрен
8
Нигрен
7
Халилович
5
Дрешевич
2
Флоранус
2
Флоранус
5
Дрешевич
21
22
Аль-Хадж
22
Аль-Хадж
21
Остались в запасе
Виллем II
Херенвен
10
Оле Ромени
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
10
Оле Ромени
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
26
Йорн Брондел
ВР
3
Victor van den Bogert
ЦЗ
4
Jordens Peters
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
18
Линдон Селахи
ЦП
Остались в запасе
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Виллем II - Херенвен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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